Izrael plánoval útok na íránské jaderné provozy. Trump to zablokoval

Autor: iDNES.cz , ČTK

6:25

Americký prezident Donald Trump zablokoval plánovaný izraelský útok na íránské jaderné provozy a dal přednost jednáním s Íránem o omezení jeho jaderného programu. Ve středu to uvedl zpravodajský server The New York Times, který se odvolává na představitele Trumpovy administrativy.