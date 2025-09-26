Je načase přestat, vzkázal Trump Izraeli. V Pásmu Gazy věří v dohodu o příměří

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že nedovolí Izraeli anektovat okupovaný Západní břeh Jordánu a že je načase „přestat“. Brzy by podle něj mohla být uzavřena dohoda o příměří v Pásmu Gazy a propuštění izraelských rukojmích.
Americký prezident Donald Trump hovoří během Valného shromáždění OSN v New Yorku. (23. září 2025) | foto: Mike SegarReuters

Obyvatelé Gazy opouštějí severní část města. (5. září 2025)
Následky izraelského útoku na Pásmo Gazy (6. července 2025)
K připojení okupovaného palestinského území k židovskému státu vyzývají v Izraeli někteří krajně pravicoví politici včetně ministrů vlády Benjamina Netanjahua, kteří tak chtějí zmařit naděje na vznik palestinského státu.

„Nedovolím Izraeli, aby anektoval Západní břeh. Ne, nedovolím to. To se nestane,“ řekl Trump ve čtvrtek večer místního času novinářům v Oválné pracovně Bílého domu. „Už to stačilo. Je načase přestat,“ dodal.

Trump se takto vyjádřil v době, kdy Netanjahu přijíždí do New Yorku, aby zde v pátek přednesl projev ve všeobecné rozpravě zasedání Valného shromáždění OSN. Úřad izraelského premiéra na žádost o komentář k Trumpovým výrokům bezprostředně nereagoval.

Francie, Británie, Kanada, Austrálie, Portugalsko a další země v posledních dnech uznaly Stát Palestina, částečně proto, aby udržely naživu vyhlídku na dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Izrael tyto kroky odsoudil.

V Gaze očekáváme průlom, hlásí USA. Trump arabským lídrům předložil plán

Izraelská vláda v srpnu definitivně schválila výstavbu nových osad v takzvané oblasti E1 nedaleko Jeruzaléma na Západním břehu Jordánu. Tento projekt dlouhodobě kritizují palestinští představitelé, arabské státy i Evropská unie s tím, že by ještě více tříštil Izraelem okupované palestinské území. Krajně pravicový ministr izraelské vlády Becalel Smotrič plán označil za „poslední hřebík do rakve nebezpečné myšlenky na vznik palestinského státu“.

Lídři arabských a muslimských zemí tento týden na schůzce na okraj Valného shromáždění OSN Trumpa varovali před vážnými důsledky případné anexe Západního břehu. Ministr zahraničí Saúdské Arábie princ Fajsal bin Farhán podle Reuters řekl, že americký americký prezident tomuto vzkazu „velmi dobře rozumí“.

Co je stát Palestina, kde se rozkládá a kdo mu vládne

Na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě, který Izrael jednostranně anektoval už v roce 1980, což většina zemí neuznala, žije mezi 2,7 miliony Palestinců na 700 000 izraelských osadníků. Většina mezinárodního společenství považuje židovské osady na Západním břehu Jordánu podle mezinárodního práva za nezákonné. Izrael to rozporuje, odvolává se na historické a biblické vazby k této oblasti a tvrdí, že osady mají strategický význam z hlediska bezpečnosti židovského státu.

Trump, který zůstává věrným spojencem Izraele na mezinárodní scéně, novinářům v Oválné pracovně také řekl, že ve čtvrtek hovořil se zástupci blízkovýchodních zemí i s Netanjahuem a že dohoda o příměří v Gaze a propuštění rukojmích by mohla být už brzy.

„Chceme zpět rukojmí, chceme zpět těla a chceme v tomto regionu mír. Takže jsme vedli velmi dobré rozhovory,“ řekl Trump.

Palestinské ozbrojené skupiny drží v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmích, z nichž už jen asi 20 je naživu. Ozbrojenci pod vedením palestinského teroristického hnutí Hamás při útoku 7. října 2023, jímž začala tato válka, unesli z Izraele 251 lidí a dalších 1200 na místě pozabíjeli. Většinu rukojmích propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích v listopadu 2023 a na začátku letošního roku. Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od října 2023 zabila v Pásmu Gazy nejméně 65 400 Palestinců. Údaje úřadu řízeného Hamásem nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN je však považuje za spolehlivé.

Válka v Izraeli

Je načase přestat, vzkázal Trump Izraeli. V Pásmu Gazy věří v dohodu o příměří

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že nedovolí Izraeli anektovat okupovaný Západní břeh Jordánu a že je načase „přestat". Brzy by podle něj mohla být uzavřena dohoda o příměří v Pásmu Gazy a propuštění izraelských rukojmích.

