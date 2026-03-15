Írán je podle Trumpa ochotný jednat o příměří. Já ale zatím nejsem připraven, řekl

Írán je ochoten jednat o příměří v současném konfliktu, řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajskou televizí NBC News americký prezident Donald Trump. Dodal ale, že on zatím není připraven dohodu s Íránem uzavřít. Podmínky navrhované Íránem zatím nejsou dost dobré. Jaké konkrétní podmínky by měla případná dohoda splňovat, však neupřesnil.
Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)

Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)

V Íránu už prakticky není na co útočit, válka skončí, až budu chtít, řekl Trump
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...
Trump v téměř 30minutém rozhovoru uvedl, že součástí dohody by mělo být, aby se Írán úplné vzdal svých jaderných ambicí, podrobnosti však odmítl sdělit. Jeho výroky přicházejí poté, co agentura Reuters uvedla, že Trumpova administrativa odsunula snahy o posun rozhovorů o ukončení války.

Trump zároveň uvedl, že Spojené státy spolupracují s dalšími zeměmi na zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu, kudy prochází velká část světových dodávek ropy. Blokování průlivu vyvolalo prudký růst cen ropy. Několik zemí se podle něj zavázalo pomoci zajistit průliv, odmítl ale uvést jejich jména.

V rozhovoru poznamenal, že není jasné, zda Írán do průlivu umístil miny, armáda však bude průliv velmi důkladně prohledávat a věří, že se připojí i další země, které kvůli tomu nemají přístup k ropě. Zdráhal se ale odpovědět na otázku, zda americké námořnictvo začne doprovázet lodě průlivem. „O tom vám nechci nic říkat,“ uvedl, dodal ale, že „je to možné“.

Trump rovněž řekl, že ho překvapilo, že Írán v reakci na americko-izraelskou operaci zaútočil i na další země na Blízkém východě. K sobotním americkým útokům na ostrov Charg uvedl, že tato akce „zcela zničila“ většinu ostrova a dodal, že je možné, že na něj „ještě párkrát udeříme jen tak pro zábavu“. Na ostrově se nachází důležitý ropný terminál. Trump ale zdůraznil, že armáda nezasáhla energetické cíle, protože jejich obnova by trvala roky.

Zpochybnil rovněž, zda je nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí vůbec naživu, protože se dosud neobjevil na veřejnosti. „Slyšel jsem, že není naživu, a pokud je, měl by pro svou zemi udělat něco velmi chytrého, a to vzdát se,“ dodal Trump.

V rozhovoru Trump také ostře kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a v souvislosti s konfliktem na Ukrajině uvedl, že s ním je „mnohem obtížnější uzavřít dohodu“ než s ruským prezidentem Vladimir Putin. Jeho výroky přicházejí poté, co se na Spojené státy snesla kritika světových lídrů kvůli zmírnění sankcí na ruskou ropu s cílem omezit prudký růst cen ropy na světových trzích.

Údery v Íránu jako počítačová hra. Bílý dům mění způsob komunikace války

Válka proti Íránu začala minulý měsíc společnými útoky izraelských a amerických sil, na které Írán odpověděl útoky na cíle v Izraeli a v sousedních zemích. Od začátku konfliktu přišlo o život třináct aktivních amerických vojáků, včetně šesti členů posádky tankovacího letadla, kteří zemřeli v pátek při havárii v Iráku.

V posledních dvou týdnech administrativa poskytovala smíšené signály ohledně cílů amerických vojsk a délky konfliktu. Trump střídavě uváděl, že operace může trvat měsíc i déle, jindy tvrdil, že „jsme výrazně před plánem“ a že „prakticky už není co napadnout“. V sobotu prezident dodal, že „jediná síla, kterou mají, a která může být rychle odstraněna, je schopnost shazovat miny nebo střílet střelami s relativně krátkým dosahem. Až skončíme s pobřežím, tuto sílu už mít nebudou“.

Trump také uvedl, že většinu íránských raket a dronů americké síly již zničily a že cílem bylo zlikvidovat i jejich výrobní kapacity. „Do dvou dnů to bude zcela zdecimováno,“ prohlásil. Tím naznačil, že americká armáda hodlá pokračovat v omezování vojenských možností Íránu, přičemž důležité energetické infrastruktury prý nebyly cílem útoků.

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Kim opět vyvedl svoji dceru, přihlíželi odpalu raket. Dívka budí spekulace

Severokorejský vůdce Kim Čong-un s dcerou dohlížel na raketové cvičení. (14....

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v sobotu sledoval spolu se svojí dospívající dcerou cvičení svých raketových jednotek. Bylo při něm odpáleno dvanáct přesně naváděných raket velkého kalibru směrem na...

15. března 2026  8:11

Kubánci zaútočili na sídlo komunistů. Protesty kvůli výpadkům proudu sílí

Demonstranti na Kubě napadli kancelář komunistické strany (14. března 2026)

Protivládní demonstranti v sobotu napadli kancelář komunistické strany v kubánském městě Morón, které leží několik stovek kilometrů od metropole Havany. Demonstrace proti výpadkům v dodávkách proudu...

14. března 2026  19:06,  aktualizováno  15. 3. 7:39

V centru Lince útočil muž s nožem. Jeden člověk zemřel, druhý je těžce zraněný

Rakouští policisté hlídají okolí náměstí Schwedenplatz, kde došlo v pondělí...

V centru rakouského města Linec v sobotu večer útočník s nožem pobodal dva muže. Jeden z nich krátce po převozu do nemocnice zemřel, druhý utrpěl těžká zranění, podle policie však není v ohrožení...

15. března 2026  7:30

Lidé v Česku poprvé prosázeli přes bilion, stále vedou automaty, říká statistika

Premium
ilustrační snímek

Hazardní hry v loňském roce znovu mírně nabraly na popularitě. Z výroční statistiky Finanční správy vyplývá, že Češi v roce 2025 prosázeli celkem 1,07 bilionu korun.

15. března 2026

Hitler házel lopatou, až se zpotil. Rozcuchaná fotka zahájila éru říšských dálnic

Adolf Hitler při slavnostním zahájení výstavby Říšské dálnice mezi Frankfurtem...

Fotografie Adolfa Hitlera na stavbě první nacistické dálnice měla ukázat vůdce, jenž vlastníma rukama buduje novou budoucnost Německa. Snímek rychle zaplnil noviny, plakáty i propagandistické...

15. března 2026

Vyvrtat, nařezat a maximálně zatížit. Laboratoř testuje horniny z Dukovan

Pila s automatickým posuvem, pomocí které se v pražském Ústavu struktury a...

V lokalitě nových jaderných jaderných bloků v Dukovanech pracuje nyní devět vrtných souprav, které týdně prorazí sondy o délce přibližně 600 metrů. Geotechnické průzkumy detailně mapují a ověřují...

15. března 2026

Místo miliard jen miliony. Výprodej nepotřebného majetku státu moc nevynáší

Premium
Rožmberk. Nepotřebný může být i zámek. Česká pošta vyhodnotila část areálu,...

Měl to být projekt, který přinese miliardy do prázdné státní pokladny. Zatím ale vynesla „inventura“ nepotřebných státních nemovitostí bývalé vlády Petra Fialy (ODS) jen zlomek očekávaných částek v...

15. března 2026

RECENZE: Konec iluzí. Nahoře je nebe, v dolině já a máma bůhvíkde

65 % Premium
Z filmu Nahoře nebe, v dolině já

Českého lva za nejlepší režii dostala Katarína Gramatová za svůj celovečerní debut Nahoře nebe, v dolině já. Světovou soutěžní premiéru měl v Tokiu a evropskou při zvláštním uvedení v Karlových...

14. března 2026  22:35

Český lev: filmem roku Karavan, poprvé uspěl Vietnamec, sošku má i šestnáctiletá

Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli získala Kateřina Falbrová za film...

Český lev ocenil nejlepší filmy loňského roku. Nejvíce sošek, celkem čtyři, si odnesl snímek režisérky Agniezsky Holland Franz. Zaujala také televizní Studna se třemi oceněními. Z hereček a herců...

14. března 2026  20:10,  aktualizováno  22:14

Lesní požáry na Moravě zaměstnaly stovky hasičů

Hasiči u Rajnochovic na Kroměřížsku likvidují lesní požár. (14. března 2026)

Sobotní odpoledne přineslo dva rozsáhlé lesní požáry na východě Moravy a ve Slezsku. U Návsí na Frýdecko-Místecku zasáhly plameny desítky hektarů, u Rajnochovic na Kroměřížsku oheň kvůli větru rychle...

14. března 2026  18:56,  aktualizováno  21:06

Český lev 2026

Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii získala ředitelka Státního...

Nejlepším filmem roku 2025 je Karavan, režisérkou Katarína Gramatová za film Nahoře nebe, v dolině já. Z herců byli oceněni Kateřina Falbrová, Kristýna Ryška, Juliána Brutovská, Johana Matoušková,...

14. března 2026  20:53

