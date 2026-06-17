Nebude-li se Írán chovat dobře, začneme jim zas házet bomby na hlavu, hrozí Trump

Čtrnáctibodové memorandum, které má nejméně na 60 dní zastavit boje v oblasti a umožnit vyjednání konečné mírové dohody, mají obě strany formálně stvrdit v pátek v Ženevě.
„Pokud se mi to nebude líbit, pokud se nebudou chovat dobře, začneme jim hned zase házet bomby přímo na hlavu,“ pohrozil podle agentury Reuters šéf Bílého domu.
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Teherán opakovaně zdůrazňuje, že součástí aktuální dohody musí být i ukončení bojů v Libanonu, s čímž počítá i text memoranda zveřejněný saúdskoarabskou televizí Al-Arabíja. Izrael však ve středu ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu, kde se izraelská armáda podle svých vyjádření snaží likvidovat členy Hizballáhu.
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Trump, jehož země je nejdůležitějším spojencem Izraele, v úterý řekl, že není spokojený s izraelským postupem v Libanonu a proti Hizballáhu. Izrael podle něj s militantním hnutím bojuje příliš dlouho a umírá při tom příliš mnoho lidí. Tento úkol by podle amerického prezidenta mohla převzít Sýrie, s jejímž prezidentem Šarou ve Francii o této otázce hovořil.