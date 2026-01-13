Pokud to byly jen účelové výhrůžky, které měly zabránit krveprolití, nestalo se. Režim přes Trumpovo varování sáhl po metodě, kterou si vyzkoušel již vícekrát v historii islámské republiky a rozhodl se vzepětí v ulicích zmasakrovat. Výsledkem je přes 600 mrtvých (a možná také daleko víc).
Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta
Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...
Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu
Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...
Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě
Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...
Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody
Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....
Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer
Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...
Koalice SPOLU už není ve hře, říká Kupka a odmítá nálepku „strejce“
Devět krajských nominací a ambice vrátit ODS zpátky nad dvacet procent. Martin Kupka v Rozstřelu na iDNES.cz odmítl nálepku „strejce“, přiznal chyby v komunikaci a slíbil moderní pravicovou agendu:...
V létě láká Čechy nejvíc moře v Turecku či Egyptě, roste i zájem o exotiku
V létě míří nejvíc Čechů do Turecka, Egypta a Řecka, ukázala data cestovní agentury Invia, největšího online prodejce zájezdů ve střední Evropě. Roste také počet cestovatelů, kteří se na dovolenou...
Zájezd z Facebooku? Přibývá falešných online cestovek, potírat podvody je složité
Zaplacené peníze za hotely, průvodcovské služby a v ruce jen falešné letenky do Mexika. Desítky oklamaných cestovatelů z loňského léta rozhodně nejsou samy. Podvodných cestovních kanceláří, kteří...
Slib „záchrany“ íránských demonstrantů v praxi: Amerika má jen omezené možnosti
Donald Trump v posledních dnech mnohokrát varoval íránský režim, že pokud začne zabíjet demonstranty v ulicích, bude „čelit peklu“. Říkal to svým typickým způsobem, ale poselství bylo jasné – Amerika...
Brit zkoušel doplout na ostrov na matraci, záchranáři ho z vody vytáhli promrzlého
Britští námořní záchranáři museli vytahovat z chladných vod u skotského pobřeží muže, který se rozhodl doplout na nafukovací matraci na ostrov Cramond vzdálený 1,6 kilometru. Muž v běžném oblečení...
„Donroeova doktrína“ posiluje čínskou vizi rozdělení moci, Venezuelu může obětovat
Monroeova doktrína se vrací do centra světové politiky. USA dávají jasně najevo, že chtějí rozhodovat ve své hemisféře, a tím posouvají mezinárodní debatu k otevřenému uznání regionální moci. Tento...
Stačila ruská zkušenost? Čínské tankery jedoucí pro venezuelskou ropu se otočily
Dva čínské tankery, které obvykle převážejí venezuelskou ropu, změnily v Atlantském oceánu kurz a vrací se do Asie. Změna trasy zřejmě souvisí s vyhlášenou americkou blokádou a novým systémem prodeje...
Zlom v tripartitě: kompromis o platech na obzoru, spor o důchody v 65 letech trvá
Jednání tripartity přineslo posun v otázce platů, odbory by výměnou za vyšší částku akceptovaly růst až od dubna. Rozpor však trvá u důchodů. Ministr Juchelka potvrdil, že konečné rozhodnutí padne...
Zákazník Pentagon. Údery na Venezuelu provázel velký nárůst objednávek pizz
V noci, kdy Spojené státy vpadly do Venezuely, zaznamenaly restaurace prodávající pizzu v okolí amerického ministerstva obrany nezvykle vysokou poptávku. Nárůst v počtech objednávek se nakonec...
Letní prázdniny 2026 budou kratší než loni. Kdy přesně začínají a kdy končí
Školáci si o letošních letních prázdninách užijí o pár dní volna méně než loni. Naposledy totiž půjdou do školy ještě v úterý 30. června. A do lavic se vrátí hned 1. září, které připadá na úterý.
Rusko překonalo trapný milník. Tažení na Ukrajině už trvá déle než válka s Hitlerem
Rusko ve svém tažení na Ukrajině překročilo důležitou psychologickou hranici. Délka takzvané speciální vojenské operace překonala Velkou vlasteneckou válku, tedy konflikt Sovětského svazu s...
Zachovejte nezávislost ČT a ČRo. Do boje o média se vložily mezinárodní organizace
Několik mezinárodních tiskových organizací vyzvalo v dopise českou vládu, aby zachovala nezávislost veřejnoprávních médií. Za rizikové v tomto ohledu považují nahrazení koncesionářských poplatků...