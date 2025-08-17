Přepisování dějin „zdravým rozumem“. Trump upraví muzea podle svého pohledu

  20:10
Bílý dům plánuje provést rozsáhlou revizi expozic, sbírek, grantů pro umělce a interních procesů ve Smithsonově institutu, aby zajistil, že muzea a další provozovny odpovídají interpretaci dějin amerického prezidenta Donalda Trumpa. Administrativa to chce stihnout ještě před 250. výročím založení USA, které bude příští rok.
Americký prezident Donald Trump mluví s novináři na jižním trávníku Bílého...

Americký prezident Donald Trump mluví s novináři na jižním trávníku Bílého domu. (15. července 2025) | foto: Reuters

Smithsonův institut ve Washingtonu, D.C. (23. června 2025)
Expozice v jedné z budov Smithsonova institutu. (1. července 2012)
Nejen krása přírody, ale též touha po poznání. Posláním Smithsonova národního...
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci, na které oznámil...
V dopise zaslaném tajemníkovi Smithsonova institutu Lonnie Bunchovi, který cituje list The Wall Street Journal (WSJ), tři vysocí představitelé Bílého domu uvedli, že chtějí zajistit, aby muzea prezentovala „jednotu, pokrok a trvalé hodnoty, které definují americký příběh“ a odrážela prezidentův výkonný příkaz vyzývající k „obnovení pravdy a zdravého rozumu v amerických dějinách“.

„Cílem této iniciativy je zajistit soulad s prezidentovým nařízením oslavovat americkou výjimečnost, odstranit rozdělující nebo stranické narativy a obnovit důvěru v naše společné kulturní instituce,“ stojí dále v dopise. Podle WSJ se pod dopis podepsali asistentka prezidenta Lindsey Halliganová, ředitel rady pro domácí politiku Vince Haley a ředitel Úřadu pro správu a rozpočet Russ Vought.

„Práce Smithsonova institutu je založena na hlubokém závazku k vědecké excelenci, důkladném výzkumu a přesné, faktické prezentaci historie,“ uvedl institut v prohlášení. „Dopis přezkoumáváme a budeme i nadále konstruktivně spolupracovat s Bílým domem, Kongresem a naší správní radou,“ dodal.

Revize se má mimo jiné zaměřit na „rozdělující nebo ideologicky motivovaný“ jazyk, který má být nahrazen „sjednocujícími, historicky přesnými“ materiály zaměřenými na veřejnost.

Jak přibližuje The Washington Post, počáteční přezkum se zaměří na osm muzeí: americké historie, přírodní historie, afroamerické historie a kultury, muzeum amerických indiánů, letectví a kosmonautiky, Smithsonovo muzeum amerického umění, Národní portrétní galerii a Hirshhornovo muzeum a sochařskou zahradu.

„Obnovení pravdy a rozumu“

Instituce plánovala vlastní revizi obsahu, kterou v červnu nařídila správní rada pod tlakem prezidenta Donalda Trumpa. Ta přikázala Bunchovi, aby „zajistil nestranný obsah“ v celé instituci a podal zprávu o „všech potřebných personálních změnách“.

Donald Trump nedávno prohlásil, že se Smithsonův institut „dostal pod vliv rozdělující, rasově zaměřené ideologie“, která propaguje „příběhy zobrazující americké a západní hodnoty jako inherentně škodlivé a utlačující“. Výnos s názvem „Obnovení pravdy a rozumu v americké historii“ nařizuje odstranit „nevhodnou ideologii“ z instituce.

Viceprezidentovi J. D. Vanceovi, který je členem správní rady Smithsonova institutu, a dalším vysokým úředníkům nařídil, aby spolupracovali s Kongresem a zabránili Smithsonovu institutu v přijímání peněz na výstavy a programy, jež nejsou v souladu s prezidentovým odporem k iniciativám podporujícím rozmanitost, rovnost a inkluzi.

Donald Trump dal svůj odpor k rozmanitosti během druhého volebního období najevo několikrát. V dubnu nechal pozastavit financování Harvardovy univerzity, protože odmítla ukončit program inkluze. Stejně tak na prezidentův popud USA opustily organizaci UNESCO, která podle oficiálního stanoviska administrativy podporuje „woke“ ideologii.

Smithsonův institut je síť národních muzeí, většina z nich se nachází v hlavním městě Washington, D.C., kde jich sídlí 19. Další pobočky se nacházejí například New Yorku nebo ve městě Chantilly. Projekt je financován vládou USA a krom muzeí pod institut spadá několik vzdělávacích a výzkumných center či Národní zoo.

