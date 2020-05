Nová zbraň indické diplomacie: Trump chválí zázračný lék, odborníci pochybují

Jde o to, že šéf Bílého domu je velkým fanouškem antimalarika hydroxychlorochinu, který preventivně užívá, protože věří, že ho spasí před koronavirem. Proč přísahá právě na tento přípravek, o němž experti v kostce říkají, že netuší, zda proti koronaviru opravdu pomáhá, nebo spíše škodí, není známo, nejspíš mu to někdo poradil. V tuto chvíli to však není podstatné.