KOMENTÁŘ: Úder na amerického Caesara aneb jak se zbavit Donalda Trumpa

Razantní řešení otázky vlády současného amerického prezidenta nyní zvažuje americká Republikánská strana. Připojit se k demokratům a podpořit sesazení Donalda Trumpa z úřadu? Udělat z něho mučedníka? Hypoteticky to lze stihnout do 20. ledna, kdy bude inaugurován nový prezident Joe Biden. Ale k demokratům v Senátu by se muselo připojit minimálně sedmnáct z padesáti republikánských senátorů, aby byl prezident sesazen.