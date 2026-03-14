Trump vyzval svět k ochraně Hormuzského průlivu, doufá v pomoc Číny i Británie

  20:43
Země, které dovážejí ropu přes Hormuzský průliv, se musí o otevření této vodní cesty postarat. USA jim pomohou, uvedl americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Zdůraznil potřebu týmové práce. Teherán se pokouší zablokovat průliv poté, co USA spolu s Izraelem zahájily útoky na Írán.
Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Aktuální pohled na Hormuzský průliv | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...
Společné námořní cvičení Ruska a Íránu v Hormuzském průlivu (19. února 2026)
USA zlikvidovaly deset íránských minonosných lodí. (10. března 2026)
Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.
Trump dříve v sobotu uvedl, že řada zemí ve spolupráci se Spojenými státy vyšle do Hormuzského průlivu válečné lodě, aby udržely úžinu otevřenou. Žádnou konkrétní nezmínil. Uvedl ale, že doufá, že Čína, Francie, Japonsko, Jižní Korea či Británie své lodě do regionu vypraví.

Miny, tankery a potápěči na ráně jako kachničky ve vaně. Proč je tak těžké bránit Hormuz

„Země světa, které přijímají ropu přes Hormuzský průliv, se musí o tuto cestu postarat, a my jim v tom hodně pomůžeme!“ napsal Trump s tím, že USA budou s těmito zeměmi koordinovat své kroky. „Měla to být vždy týmová práce, a teď jí bude - přinese to světu jednotu směrem k harmonii, bezpečí a trvalému míru,“ dodal.

Největším jednotlivým odběratelem ropy z oblasti Perského zálivu je Čína, následovaná dalšími státy v Asii.

Dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Trump už dříve slíbil, že USA začnou velmi brzy doprovázet plavidla průlivem, aby je chránily před íránskými útoky, dosud se tak ale nestalo.

Uzavření Hormuzského průlivu poškodí víc je než nás. Trumpův Bílý dům podcenil Írán

Trump, který opakovaně označuje válku za již vyhranou, v sobotu napsal, že se podařilo zničit všechny íránské vojenské kapacity. „Bez ohledu na to, jak těžce jsou poraženi, je pro ně ale snadné poslat dron či dva, položit minu či vyslat střelu blízkého doletu k této vodní cestě (k Hormuzskému průlivu),“ uvedl prezident.

Napsal také, že mnoho zemí, obzvláště těch, kterých se ochromení průlivu týká, vyšle do úžiny válečné lodě. Zároveň uvedl, že doufá, že tak učiní například Čína, Francie nebo Británie. „Mezitím budou Spojené státy děsně bombardovat pobřeží a dále odstřelovat íránské čluny a lodě,“ uvedl. „Ať tak, či onak, brzy budeme mít Hormuzský průliv otevřený, bezpečný a volný!“ dodal.

