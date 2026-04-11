„Otevřeme to brzy,“ řekl Trump k Hormuzskému průlivu. Půjde to i bez Íránu

  7:15
Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. „Otevřeme to poměrně brzy,“ řekl bez bližších podrobností novinářům americký prezident Donald Trump. Připustil ale, že to nemusí být snadné.
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...
„Otevřeme záliv s nimi nebo bez nich... nebo ten průliv, jak ho nazývají. Myslím, že to půjde docela rychle, a pokud ne, budeme to schopni dotáhnout do konce,“ řekl Trump novinářům při odletu z Washingtonu na cestu po USA. „Otevřeme to poměrně brzy.“

Blokáda průlivu Teheránem od začátku války USA a Izraele s Íránem způsobila nejhorší narušení globálních dodávek energie. Průlivem proudí zhruba 20 procent celosvětových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.

Znovuotevření Hormuzského průlivu bude hrát významnou roli v mírových jednáních. Na otázku, jak by měla vypadat dobrá dohoda Trump odpověděl, že hlavni prioritou je zajistit, aby Teherán nemohl získat jadernou zbraň.

Pokud Írán vybírá v Hormuzu mýtné, měl by s tím raději hned přestat, napsal Trump

Trump je rozčilený z toho, že spojenci z NATO nepomohli zajistit bezpečný průjezd lodí průlivem. Agentura Reuters ve čtvrtek napsala, že generální tajemník NATO Mark Rutte po setkání s Trumpem sdělil evropským vládám, že americký prezident chce do několika dní konkrétní závazky k zajištění bezpečnosti průlivu.

USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února. Teherán reagoval vlastními údery na Izrael a americké základny v zemích Perského zálivu. Údery na Írán a izraelské útoky na Libanon zabily tisíce lidí a vyhnaly z domovů miliony lidí. Válka prudce zvýšila ceny ropy a otřásla globálními trhy. V úterý Trump oznámil příměří s Teheránem, kterému předtím vyhrožoval zničením íránské civilizace, to je ale zatím křehké. Provoz v průlivu zatím zůstává zastaven.

„Otevřeme to brzy,“ řekl Trump k Hormuzskému průlivu. Půjde to i bez Íránu

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. „Otevřeme to poměrně brzy,“ řekl bez bližších podrobností novinářům americký prezident Donald...

11. dubna 2026  7:15

