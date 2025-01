Velký americký herec Trump, co zařídil, aby se Kevin neztratil v New Yorku

Vlastně to dotáhl dál. Zatímco Reagan hrál obvykle obyčejné honáky dobytka, Trump hrál téměř výhradně magnáta Donalda Trumpa.

Zařadil se tak do exkluzivní skupiny výjimečných hvězd, jimž bylo umožněno hrát samy sebe. Patří do ní například nejvyznamenávanější americký hrdina z druhé světové války Audie Murphy ve filmu Do pekla a zpět, Beatles v Perném dni, Bill Murray v Zombielandu či Mike Tyson ve snímku Hangover, což se u nás uvádí jako Pařba v Las Vegas, ale znamená to kocovina.

Na hollywodském Chodníku slávy má Trump vlastní hvězdu a ve Wikipedii heslo Donald Trump filmography, které je dlouhé jako švédský psychologický film.