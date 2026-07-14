Před Bílým domem roste nový heliport. Je to nádherná věc, komentoval Trump

„Teď stavíme heliport, nádherný heliport, na kterém je vyryta pečeť Bílého domu, z vyřezávané žuly. Je to opravdu nádherná věc,“ řekl minulý týden Trump novinářům na akci v Oválné pracovně.
Jde o dlouhodobý problém. Prezidentské vrtulníky Marine One Trump podle samotné hlavy Spojených států trávu nejen spalovaly, ale také ji „vytrhly“. Nové stroje VH-92A Patriot, které pro Bílý dům vyrábí divize Sikorsky společnosti Lockheed Martin, jsou totiž mnohem těžší a výkonnější než dosluhující modely nasazované už od dob Geralda Forda.
Nové vrtulníky Patriot tak dosud přímo u Bílého domu s prezidentem nikdy nepřistály. Přestože létají mimo Washington, námořní pěchota je kvůli problému s trávníkem nucena nadále udržovat v provozu prezidentovu starou letku. Tu plánovala vyřadit už letos, nyní s ní ale musí počítat minimálně do roku 2027. O trvalém heliportu se tak podle deníku The Washington Post uvažovalo již několik let.
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Developer Trump opět mění Bílý dům. Kvůli zničené trávě postaví nový heliport
Záběry ze stavby ukazují obrovský jeřáb a množství dělníků, kteří se na projektu podílejí.
Přistávací plocha bude Trumpovým nejnovějším stavebním projektem v Bílém domě. Například loni nechal zbourat východní křídlo domu, aby uvolnilo místo pro výstavbu Trumpova obrovského tanečního sálu.
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21. října 2025