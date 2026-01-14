Trumpův mírový plán pro Gazu jde do další fáze: odzbrojení a nástup technokratů

Jeho prohlášení přišlo krátce poté, co Egypt oznámil, že většina palestinských frakcí, včetně teroristických hnutí Hamás a Palestinský islámský džihád, podpořila úsilí o vznik palestinského výboru, který by Pásmo Gazy spravoval.
Výbor povede bývalý náměstek ministra dopravy Palestinské autonomie Alí Šaas, napsala agentura Reuters.
První fáze byla podle Witkoffa úspěšná při zajištění příměří, přísunu humanitární pomoci a návratu rukojmích unesených do Pásma Gazy, zatímco druhá fáze se zaměří na odzbrojení všech uskupení a demilitarizaci, vznik palestinské technokratické vlády spravující Pásmo Gazy a obnovu této oblasti.
|
Izrael zvažuje nový zákon. Umožnil by trest smrti oběšením pro palestinské vězně
Hamás musí splnit své závazky, včetně navrácení pozůstatků posledního izraelského rukojmího, jehož tělo je stále v Pásmu Gazy, uvedl Witkoff s tím, že v opačném případě bude hnutí čelit „vážným důsledkům“.
Palestinské frakce se po jednání v Káhiře shodly, že hodlají podpořit vznik technokratického výboru, který bude složen z palestinských osobností a bude Pásmo Gazy přechodně spravovat, napsala agentura AFP.
Vedle Hamásu či Palestinského islámského džihádu podporu vyjádřilo i hnutí Fatah, jehož vůdcem je Mahmúd Abbás, prezident Palestinské autonomie (PA) sídlící v Ramalláhu na Izraelem okupovaném Západním břehu.
|
Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by USA zasáhly v Íránu
Patnáctičlenný Národní výbor pro správu Pásma Gazy povede Alí Šaas, uvedly následně ve společném prohlášení Egypt, Katar a Turecko, tedy země, které jsou prostředníky jak mírových rozhovorů, tak vnitropalestinských jednání.
Šaas kromě pozic na ministerstvech v minulosti dohlížel na rozvoj průmyslových zón na palestinských územích. Dalšími členy výboru jsou podle zdrojů Reuters šéf obchodní komory v Pásmu Gazy Ájid Abú Ramadán, někdejší zástupce palestinské telekomunikační společnosti Paltel v Pásmu Gazy Umar Šamálí či bývalý bezpečnostní činitel PA a odpůrce Hamásu Sámí Nasmán.
Na výbor bude dohlížet Rada míru, kterou povede bývalý blízkovýchodní zmocněnec OSN Nikolaj Mladenov.
Trumpův plán, z něhož vzešlo současné příměří, mimo jiné předpokládá odzbrojení Hamásu a dalších ozbrojených uskupení, demilitarizaci pásma a nasazení mezinárodních stabilizačních sil.
|
Protesty v Íránu už mají přes 500 obětí, Trump zvažuje plány možného útoku
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli.
Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 70 tisíc Palestinců.
Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
Od počátku příměří, které vstoupilo v platnost 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 449 Palestinců.
Od 27.října 2023, kdy izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy pozemní operaci, tam v boji zahynulo 471 vojáků, uvádí web izraelského ministerstva zahraničí. Podle izraelské armády zahynuli v Pásmu Gazy od počátku příměří tři její vojáci, píše agentura Reuters.