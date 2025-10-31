„Prezident Trump dal na hlavu koledníkovi v Bílém domě čokoládovou tyčinku, stejně jako to udělal v roce 2019,“ okomentovali Fox News prezidentův výstřelek na síti X.
Trump přivítal koledníky za tónů písně Thriller od Michaela Jacksona. Cukrátka a sladkosti rozdával po boku první dámy Melanie. V průběhu akce se na řadu dostal i malý koledník v kostýmu slavného DJe Marshmello. Americký prezident zdvihl tabulku čokolády a po pár zkušebních poplácáních ji umístil dítěti na hlavu místo do tašky, kterou mělo připravené.
Trump tak zopakoval svůj výstřelek z roku 2019. Tehdy se pokusil položit čokoládu na hlavu nafukovacího kostýmu mimoně. Melania prezidenta napodobila a koledníkovi darovala druhou tabulku čokolády. Odměna však sklouzla nešťastníkovi dolů, když se otočil k odchodu.
|
Nevíte, co na sebe na Halloween? Inspirujte se u slavných
Řada dětí přišla koledovat v kostýmech Trumpa samotného. Někteří chlapci se ukázali v modrých oblecích a červených MAGA čepicích. Dívkám to slušelo nejen v princeznovských šatech. Jako velmi vynalézavý kostým zaujal kočárek dvou batolat se značkou McDonald’s a nápisem „objednávky zde“. Trump totiž v roce 2024 překvapil zákazníky jako obsluha pojízdného stánku McDonald’s během své prezidentské kampaně.