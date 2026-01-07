Hlídejte si záda, vyhrožuje Trump Kolumbii. Podle jejího prezidenta má senilní mozek

„Titul zločince pašujícího drogy, kterými mi Trump připisuje, je odrazem jeho senilního mozku,“ napsal Petro na X. Poznamenal, že americký prezident označuje lidi za narkoteroristy jen kvůli tomu, že mu odmítají vydat uhlí či ropu.
Už v sobotu Trump obvinil Petra, že má továrny na kokain, který posílá do USA, a vzkázal mu, aby si hlídal záda. Kolumbijské ministerstvo zahraničí Trumpovy výroky odmítlo jako nepřijatelné vměšování.
Americká armáda v noci na sobotu podnikla útoky ve Venezuele, při kterých se komando USA zmocnilo tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura uneslo ho ze země. Maduro je nyní v USA, kde se bude zodpovídat z podílu na pašování drog, ze kterého USA obviňují.