Studená sprcha pro Dánsko. Trump zavolal, že to s Grónskem myslí vážně

Minulý týden si Donald Trump s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou ohledně Grónska zavolal. Přesto, že se americká strana ke zhruba 45minutovému rozhovoru oficiálně nevyjádřila, a ani dánská prohlášení nejsou zcela vyčerpávající, server Financial Times přinesl zákulisní svědectví evropských politiků, kteří byli s obsahem telefonátu obeznámeni.

Podle nich se hovor nenesl ve zrovna přátelském duchu. Donald Trump své plány na získání Grónska myslí podle všeho zcela vážně. Sama Frederiksenová přitom už dříve uvedla, že dánský ostrov není na prodej.

To si ale podle všeho Trump nechce nechat líbit. Podle pěti vysoce postavených evropských politiků, se kterými Financial Times mluvily, byla Trumpova rétorika během telefonátu nepříjemná a agresivní.

„Bylo to strašné. Jako studená sprcha. Do téhle chvíle bylo těžké brát celou situaci vážně, ale nyní si myslím, že je to myšleno vážně a může to být nebezpečné,“ nechal se v anonymitě slyšet jeden z politiků.

Další ze zdrojů se nebál jít ještě dál. „Požadavek byl jasný. Chtějí to (Grónsko). Dánové jsou nyní v krizovém režimu,“ popsal. Trumpova motivace k získání dánského ostrova je jasná, což potvrzují i slova mluvčí Národní bezpečnostní rady USA. „Prezident je odhodlaný nejen chránit americké zájmy v Arktidě a okolí, ale také spolupracovat s Grónskem tak, aby to bylo výhodné pro obě strany,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Právě bezpečnost se v souvislosti s Grónskem skloňuje nejčastěji. Čína i Rusko v regionu podnikají čím dál tím rozsáhlejší akce. Čína na sever od Kanady vysílá výzvědná plavidla, Rusko zase údajně testuje zbraně a pokouší se potichu rozmisťovat rakety. Alespoň takové stanovisko zaujímá Kanada, severní soused USA. Ani ta ale není Trumpových imperialistických choutek zcela ušetřena. Už dříve na své sociální síti Truth Social americký prezident sdílel obrázek, kde je Kanada vyobrazena jako další stát USA. Zároveň hrozí svému sousedovi vysokými cly.

Právě ekonomický tlak se zdál být pravděpodobnější verzí vymáhání práva na Grónsko ze strany USA. Nedávný telefonát ale tento pohled značně pokřivuje. „Není pochyb o tom, že ze strany Spojených států je o Grónsko velký zájem. Z naší konverzace vyplývá, že není důvod myslet si, že je situace odlišná od toho, jak se prezentuje veřejně,“ sdělila sama premiérka v televizní debatě. Trumpova slova o „ochraně svobodného světa“ tak nelze brát na lehkou váhu. „Jsou tam čínské i ruské lodě. Úplně všude. To prostě nedopustíme,“ hlásal ještě před usednutím do oválné pracovny.

Není náhoda, že prezidentův syn Donald Trump mladší samotný ostrov na konci minulého roku navštívil. Sám staronový prezident sondoval možnost odkupu Dánsku patřícího ostrova už během svého prvního mandátu. Tehdy se ale mluvilo především o jeho nerostném potenciálu. Arktida podle odhadů skrývá až třetinu dosud neobjevených ložisek zemního plynu, který bude kvůli zvyšujícím se teplotám stále snazší těžit. K tomu je možné připočíst ještě 13 procent neobjevení ropy a především novodobé bílé zlato – lithium.

I v tomto případě lze hledat za celou situací Čínu. Spojené státy se snaží dovážet lithium hlavně ze zemí jižní Ameriky – Chile a Argentiny. Ale na „jižním dvorku“ Washingtonu také čínské akvizice převyšují ty americké. V době boomu elektromobilů je tak ekonomická touha po větších zásobách lithia pochopitelná. Hodí se připomenout, že Elon Musk, nový poradce v týmu Donalda Trumpa, má velkou část svého podnikání založenou právě na výrobě elektrických automobilů značky Tesla. I ta vyrábí své baterie v Číně. Alespoň prozatím.