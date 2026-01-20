První zveřejněný umělou inteligencí vytvořený obrázek zachycuje Donalda Trumpa v Oválné pracovně spolu s několika evropskými lídry. Prezident na něm ukazuje mapu, na níž jsou Grónsko, Kanada a Venezuela vyobrazeny v barvách americké vlajky. Na snímku jsou rozpoznatelní mimo jiné britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová či předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.
Následně Trump sdílel i druhý AI vytvořený snímek, který je zasazen přímo do grónské krajiny. Na obrázku stojí po boku viceprezidenta J. D. Vance a ministra zahraničí Marca Rubia při vztyčování americké vlajky. V popředí je navíc umístěn nápis označující Grónsko za americké území s fiktivním rokem vzniku 2026.
Oba příspěvky se rychle rozšířily i mimo Trumpovu platformu a staly se předmětem masivního sdílení na dalších sociálních sítích. Uživatelé na ně začali reagovat vlastní tvorbou. Vznikají tak parodické koláže, krátká videa i animace, které původní snímky různě upravují nebo zasazují do absurdních situací.
Mezi virálními reakcemi se objevilo například video, ve kterém Trump společně s Vancem a Rubiem po symbolickém zapichování vlajek v Grónsku čelí útoku ledního medvěda, jenž je ze „scény“ odtáhne pryč.