Dánové jsou podle Trumpa skvělí lidé. Ale Grónsko neochrání, trvá na svém

Autor: ,
  8:15
Dánsko není schopné ochránit Grónsko, Spojené státy proto tento ostrov, který je poloautonomní součástí Dánského království, musí získat. Prohlásil to americký prezident Donald Trump. Řekl, že o věci hovořil s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a že rozhovory s dalšími lídry na toto téma budou pokračovat ve švýcarském Davosu, kde v pondělí začalo výroční zasedání Světového ekonomického fóra.

„Jak jsem každému jasně řekl, Grónsko je nezbytné pro (americkou) národní bezpečnost a pro bezpečnost světa. Není cesty zpět – všichni se na tom shodují,“ napsal na své sociální síti Truth Social. Novinářům na Floridě k tomu pak řekl, že Dánsko toto arktické teritorium nedokáže ochránit.

Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (16. ledna 2026)
Fotokoláž sdílená prezidentem Donaldem Trumpem. (20. ledna 2026)
Fotokoláž sdílená prezidentem Donaldem Trumpem. (20. ledna 2026)
Donald Trump mluví s novináři na palubě Air Force One, který prezidenta přepravil z Floridy na základnu Joint Base Andrews v Marylandu. (11. ledna 2026)
20 fotografií

„Musíme ho mít. Musí to (Dánové) udělat. Neumí ho ochránit, Dánsko, jsou to skvělí lidé,“ řekl americký prezident. „Ty lídry znám, jsou to velmi dobří lidé, ale ani tam nechodí (do Grónska),“ poznamenal.

Trump může Grónsku nabídnout „model Portoriko“. Ve hře je i dlouhý pronájem

Dánská premiérka Mette Frederiksenová se už dříve a opakovaně proti Trumpovým výrokům ohradila a prezidenta vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal.

Trump tento týden povede rozsáhlou americkou delegaci v Davosu. Uvedl, že zde chce s některými stranami o Grónsku hovořit, podle Reuters ale neupřesnil s kým.

19. ledna 2026
Vstoupit do diskuse (38 příspěvků)

Nejčtenější

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda kamionu a dodávky, její řidič zemřel

Tragická nehoda dodávky a kamionu, která zablokovala dálnici D1. (20. ledna...

Dopravu na dálnici D1 v noci zkomplikovala nehoda kamionu a dodávky. Nedaleko odpočívadla Devět Křížů ve směru na Brno se tato dvě vozidla střetla, šofér dodávky při nehodě zemřel, druhý z řidičů...

20. ledna 2026  6:24,  aktualizováno  9:12

Ženu v Chřibské možná zasáhla policejní kulka při přestřelce s útočníkem

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Ženu, která utrpěla zranění při pondělní střelbě v budově městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, možná trefila kulka z policejní pistole. Zasažena byla při přestřelce s útočníkem. Při události bylo...

20. ledna 2026  8:59

Nejen ego? Trumpův zálusk na Grónsko motivuje i změna klimatu, kterou popírá

Ruské jaderné ledoborce Rossija a Jamal v přístavu Murmansk (22. prosince 2011)

Ambice amerického prezidenta získat Grónsko jsou podle jeho vlastních slov motivovány strategickou geografickou pozicí největšího ostrova na světě. Roli nicméně může hrát také klimatická změna, která...

20. ledna 2026  8:49

Zásahová jednotka ve školách na Českokrumlovsku, anonym jim hrozí výbuchem

Anonym v Kaplici vyhrožuje základním školám výbuchem, zasahuje policie (20....

Do obou základních škol v Kaplici na Českokrumlovsku vyjeli dnes ráno policisté, včetně zásahové jednotky. Školám vyhrožuje anonym výbuchem. Děti jsou v bezpečí, evakuovány do tepla mimo školu....

20. ledna 2026  8:46

Indie ukázala nový druh vojáka. Robotický pes umí i střílet, ale musí se denně nabíjet

Robotické psy MULES představí indická armáda na přehlídce ke Dni armády

Oblíbená fantazie o robotické armádě ze sci-fi filmů dostává čím dál reálnější obrysy. Po Číně testuje robotické kolegy také indická armáda. Při nácviku na oslavy dne armády se v ulicích města Jaipur...

20. ledna 2026  8:41

Dánové jsou podle Trumpa skvělí lidé. Ale Grónsko neochrání, trvá na svém

Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (16. ledna...

Dánsko není schopné ochránit Grónsko, Spojené státy proto tento ostrov, který je poloautonomní součástí Dánského království, musí získat. Prohlásil to americký prezident Donald Trump. Řekl, že o věci...

20. ledna 2026  8:15

Babišovu kauzu Čapí hnízdo řeší mandátový a imunitní výbor. Přijde i Okamura

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš slaví své jmenování přípitkem. (9. prosince...

Premiér Andrej Babiš míří v úterý na jednání mandátového a imunitního výboru. Po něm přijde i šéf Sněmovny Tomio Okamura Poslanci budou s šéfy hnutí ANO a SPD hovořit o kauzách, kvůli nimiž bude...

20. ledna 2026  6:01,  aktualizováno  8:14

Ze syrské věznice uprchlo asi 1500 členů Islámského státu

Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...

Na 1500 členů teroristické organizace Islámský stát (IS) uteklo ze syrské věznice Šaddádí, uvedla kurdská televizní stanice Rudaw. Syrská armáda dříve v pondělí uvedla, že z věznice Šaddádí uprchlo...

20. ledna 2026  7:18

Čtvrtý útok za dva dny. Na východě Austrálie kvůli žralokům zavírají pláže

Hlídač stojí na uzavřené pláži na severu Sydney. (19. ledna 2026)

V australském státě Nový Jižní Wales pokousal surfaře žralok, uvedla BBC s tím, že se jedná o čtvrtý útok žraloka na východním pobřeží Austrálie za posledních 48 hodin. Žraloci se blíže k pobřeží...

20. ledna 2026  6:59

Trump pozval Putina do Rady míru. Chce vytvořit protipól Rady bezpečnosti OSN

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Americký prezident Donald Trump přizval ruského prezidenta Vladimira Putina do Rady míru, která má za cíl pomoci ukončit světové konflikty. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov o tom, že Putin do Rady míru...

20. ledna 2026  6:34

V souboji o Lužánky přituhuje. Stavba nového stadionu láká i Metrostav

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

Měla to být spíš formální záležitost. Z veřejného řízení o to, kdo získá městské pozemky v Brně za Lužánkami a postaví na nich nový fotbalový stadion, se však stal souboj hned tří hráčů. Majitel...

20. ledna 2026  6:19

Noční Česko rozjasnila výrazná polární záře, lidé sdíleli magické fotografie

Nad Českem se objevila polární záře, vidět je například v Liberci. (19. ledna...

Nad pondělním nočním Českem se objevila polární záře, ohlásil Český hydrometeorologický ústav. Pozorovatelná byla především na místech s dobrou viditelností. Fotografie lidé sdíleli z Krkonoš,...

19. ledna 2026  23:03,  aktualizováno  20. 1. 6:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.