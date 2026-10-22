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Trump volal šéfovi Googlu, aby po něm přejmenoval Atlantik. Neudělám to, odmítl

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  12:45
Americký prezident Donald Trump na mítinku v Jižní Karolíně prohlásil, že zavolal šéfovi firmy Google Sundaru Pichaiovi a požádal ho, aby v Google Maps přejmenovali Atlantský nebo Tichý oceán na „Trumpův oceán“ (Trump Ocean). Šéf Googlu jeho požadavek odmítl.

Trump uvedl, že se na Google obrátil kvůli předchozím úpravám map u menších vodních ploch.

Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Jižní Karolíně (22. října 2026).
Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Jižní Karolíně (22. října 2026).
Donald Trump (9. října 2026)
Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Clarksvillu v Tennessee (10. října 2026)
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„Mluvil jsem s tím geniálním chlapíkem, Sundarem. Ptal jsem se ho, jestli bychom nemohli zvládnout ještě jednu změnu jména,“ řekl Trump.

Pichai však nápad zamítl. „Sundar řekl: ‚Ne, ne, ne. Tentokrát to neudělám. Oceány jsou jiné, pane. Sousedí s obrovským množstvím zemí. Prosím, nechtějte to po nás.‘“

„Máme záliv i jezero, potřebujeme oceán.“ Trump jej navrhuje pojmenovat po sobě

Nápady na přejmenování oceánů přitom Trump nadhodil už o několik dní dříve na mítinku v Clarksvillu v Tennessee. Příznivcům řekl, že po Americkém zálivu a Americkém jezeře (Mexickém zálivu a Ontarijském jezeře) potřebují USA i vlastní oceán.

Je Donald Trump z psychického hlediska zcela v pořádku?

Navrhoval názvy jako „Trumpův oceán“ nebo „Oceán Amerik“ a zmínil i přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv. Žádný formální plán ale neoznámil.

Dále chce například také to, aby se Nové Mexiko přejmenovalo na Novou Ameriku.

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