Trump uvedl, že se na Google obrátil kvůli předchozím úpravám map u menších vodních ploch.
„Mluvil jsem s tím geniálním chlapíkem, Sundarem. Ptal jsem se ho, jestli bychom nemohli zvládnout ještě jednu změnu jména,“ řekl Trump.
Pichai však nápad zamítl. „Sundar řekl: ‚Ne, ne, ne. Tentokrát to neudělám. Oceány jsou jiné, pane. Sousedí s obrovským množstvím zemí. Prosím, nechtějte to po nás.‘“
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„Máme záliv i jezero, potřebujeme oceán.“ Trump jej navrhuje pojmenovat po sobě
Nápady na přejmenování oceánů přitom Trump nadhodil už o několik dní dříve na mítinku v Clarksvillu v Tennessee. Příznivcům řekl, že po Americkém zálivu a Americkém jezeře (Mexickém zálivu a Ontarijském jezeře) potřebují USA i vlastní oceán.
Navrhoval názvy jako „Trumpův oceán“ nebo „Oceán Amerik“ a zmínil i přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv. Žádný formální plán ale neoznámil.
Dále chce například také to, aby se Nové Mexiko přejmenovalo na Novou Ameriku.