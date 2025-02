Největší developerský projekt Trumpova života má jen dva zádrhele. Zaprvé, v Gaze žijí Arabové. Asi 1,8 milionu. Trump to chce vyřešit odsunem do Jordánska a Egypta. Ty to nechtějí, protože se jich bojí. V Jordánsku málem kdysi provedli převrat a do Egypta pomohli zavléct džihád, když se jich tam roku 2008 vevalilo 700 000.

Mír v regionu znamená lepší život pro Palestince. Lepší život není nutně spojen s fyzickým prostorem, ve kterém se dnes nacházejí. Steve Witkoff Trumpův zmocněnec pro Blízký východ