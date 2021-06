Facebook zablokoval Trumpovy účty do roku 2023. Cenzura, reaguje exprezident

Společnost Facebook zablokovala do ledna 2023 účet bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Toho firma od účtů odstřihla už v lednu, a to kvůli jeho vyjádřením souvisejícím s vpádem jeho příznivců do sídla amerického Kongresu. Trump označil dvouletý trest, který může být ještě prodloužen, za urážku všech, kdo jej volili.