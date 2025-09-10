Zvyšte cla pro Indii a Čínu, my se přidáme, vyzval Trump EU. Chce zatlačit na Rusko

Autor: ,
  6:33
Americký prezident Donald Trump vyzval Evropskou unii, aby zavedla vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Píší to ve středu s odkazem na diplomatické zdroje agentury AFP a deník Financial Times. Podle Trumpa by Spojené státy udělaly totéž. Indii a Čínu Trump považuje za zdroje financování války na Ukrajině kvůli nákupům velkých objemů ruské ropy.
Americký prezident Donald Trump si k příležitosti svého projevu v Oválné...

Americký prezident Donald Trump si k příležitosti svého projevu v Oválné pracovně nasadil čepici s nápisem „Trump měl ve všem pravdu.“ (22. srpna 2025) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump ukázal během svého projevu v Oválné pracovně...
Vůdci Si Ťin-pching, Kim Čong-un a Vladimir Putin na červeném koberci. Vojenská...
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump na schůzce v Bílém domě. (18. srpna 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
9 fotografií

Podle zdroje agentury AFP se Trump připojil na dálku k jednání amerických a unijních úředníků ohledně dalších sankcí na Rusko. Trump vyzval EU, aby na zboží z Indie a Číny zavedla cla ve výši 50 až 100 procent. Spojené státy by udělaly podobný krok, pokud Brusel dá najevo, že zavedení cel schválí, uvedl podle AFP Trump.

Trump váhá: sankce, nebo nicnedělání. Jsi světlem na konci tunelu, konejší ho Putin

Nejmenovaný americký diplomatický činitel řekl agentuře AFP, že Spojené státy vidí v Číně a Indii „zdroj financování ruské válečné mašiny“. „Pokud nenarušíme zdroj financování, tak nemůžeme zastavit válku,“ řekl činitel.

Podobně se podle agentury AFP vyjádřil i americký ministr financí Scott Bessent. Podle něj by dohoda mezi USA a EU na nových clech na země, které kupují ruskou ropu, vedla k zhroucení ruské ekonomiky. „A to by přimělo ruského prezidenta Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu,“ uvedl Bessent.

Rusko nechce mír, poznal Trumpův zmocněnec po největším dronovém útoku

Na konci srpna začalo platit nové clo ve výši 50 procent, které Trumpova administrativa uvalila na Indii právě z důvodu, že asijská země odebírá ruskou ropu a obchoduje s ní. Trump však ve středu uvedl, že jeho vláda nadále jedná s Indií o odstranění překážek ve vzájemném obchodě. Mezi tyto překážky lze počítat i nedávno zavedená cla.

Indie od začátku plošné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nákupy ruské ropy výrazně zvýšila. Z Ruska nyní pochází více než třetina indického dovozu této suroviny, zatímco před válkou na Ukrajině to bylo méně než jedno procento.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení

Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony. Ve středu před 4:00 SELČ to uvedla polská armáda a později i premiér Donald Tusk. Velitelství armády nařídilo proti...

10. září 2025  4:06,  aktualizováno  6:53

Švédsko si neví rady s nájemnými dětskými vrahy. Sníží věk trestní odpovědnosti

Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti ze současných 15 let, oznámil švédský premiér Ulf Kristersson. Záměr souvisí s rostoucím počtem gangů, které verbují děti a využívají je jako nájemné vrahy....

10. září 2025  6:39

Zvyšte cla pro Indii a Čínu, my se přidáme, vyzval Trump EU. Chce zatlačit na Rusko

Americký prezident Donald Trump vyzval Evropskou unii, aby zavedla vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Píší to ve středu s odkazem na...

10. září 2025  6:33

Vláda zvýší platby zdravotním pojištěncům za důchodce, děti či studenty

Na programu jednání vlády je nařízení, podle kterého by se od příštího roku měla zvýšit platba za státní pojištěnce, tedy za důchodce, děti, studenty, nezaměstnané či rodiče na mateřské na 2188 korun...

10. září 2025  6:12

Poslanci posoudí návrhy vrácené Senátem. Budou se opět přetahovat o mikrofon?

Poslanci, kteří v úterý dokázali za celý den schválit jen program své poslední schůze před volbami, se ve středu dostanou ke schvalování dvou návrhů, které jim s úpravami schválil Senát. Jde třeba o...

10. září 2025  5:10

Dvorecký most je prý sochařské dílo. Proč se na něj motoristé nemají těšit?

Dvorecký most přes Vltavu má spojit Prahu 5 a Prahu 4. Jeho stavba začala v září 2022 a na počátku letošního roku měl uvítat první tramvaje. Místo toho se termín dostavby posunul. Na vině byly hlavně...

10. září 2025

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

10. září 2025

Havlíček Kupkovi: Stanjura vás podrazil. Peníze na dálnice budou, oponoval ministr

Vysíláme

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se v duelu pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDNES.cz pustili do sporu o financování dopravy. Havlíček označil...

10. září 2025

Volby do Sněmovny jako jackpot. Za hlasy a mandáty se rozdělují stamiliony

Premium

V říjnových volbách do Sněmovny jde kromě křesel a podílu na vládnutí také o pořádný balík peněz. Vítězná strana si může na státních příspěvcích za hlasy i mandáty (vzhledem k současným preferencím)...

10. září 2025

Žádná atomová věda. Finsko spouští největší pískovou baterii na světě

Ve finském Pornainen právě spustili do provozu největší pískovou baterii na světě. Využívá 2 000 tun mastku k ukládání přebytečného obnovitelného tepla o teplotě přes 600 °C a poskytuje až 100 MWh...

10. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

V Praze a v okolí pojede v tunelech. Jak bude vypadat trať nového rychlovlaku

Premium

Po moravských úsecích vysokorychlostních tratí se o zelené razítko dopadu stavby na životní prostředí hlásí dvojice úseků vysokorychlostních tratí směřujících z Prahy na Ústí nad Labem a Drážďany...

10. září 2025

Opusťte řečniště, vyzvala Babiše šéfka Sněmovny. Hrozila, že ho nechá vyvést

Na první poprázdninové a zároveň zřejmě poslední řádné schůzi před říjnovými volbami se sešli poslanci. K řečnickému pultu se vydal šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ale předsedkyně Sněmovny Markéta...

9. září 2025  5:58,  aktualizováno  22:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.