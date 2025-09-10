Podle zdroje agentury AFP se Trump připojil na dálku k jednání amerických a unijních úředníků ohledně dalších sankcí na Rusko. Trump vyzval EU, aby na zboží z Indie a Číny zavedla cla ve výši 50 až 100 procent. Spojené státy by udělaly podobný krok, pokud Brusel dá najevo, že zavedení cel schválí, uvedl podle AFP Trump.
Nejmenovaný americký diplomatický činitel řekl agentuře AFP, že Spojené státy vidí v Číně a Indii „zdroj financování ruské válečné mašiny“. „Pokud nenarušíme zdroj financování, tak nemůžeme zastavit válku,“ řekl činitel.
Podobně se podle agentury AFP vyjádřil i americký ministr financí Scott Bessent. Podle něj by dohoda mezi USA a EU na nových clech na země, které kupují ruskou ropu, vedla k zhroucení ruské ekonomiky. „A to by přimělo ruského prezidenta Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu,“ uvedl Bessent.
Na konci srpna začalo platit nové clo ve výši 50 procent, které Trumpova administrativa uvalila na Indii právě z důvodu, že asijská země odebírá ruskou ropu a obchoduje s ní. Trump však ve středu uvedl, že jeho vláda nadále jedná s Indií o odstranění překážek ve vzájemném obchodě. Mezi tyto překážky lze počítat i nedávno zavedená cla.
Indie od začátku plošné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nákupy ruské ropy výrazně zvýšila. Z Ruska nyní pochází více než třetina indického dovozu této suroviny, zatímco před válkou na Ukrajině to bylo méně než jedno procento.