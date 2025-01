Sčítání majetků Trumpových lidí je v poslední době oblíbená americká zábava. Nejčastěji se objevuje cifra 382,2 miliardy. Ale záleží na metodice a koho všeho do administrativy zahrnete, protože v širším slova smyslu do ní mohou patřit třeba i velvyslanci v klíčových zemích. Tím to hned naskakuje, takže někde se uvádí, že Trumpova vláda má dohromady jmění ve výši dokonce asi 500 miliard dolarů.

Pochybnosti by neměly být o ministryni školství, která zbohatla na wrestlingu a má asi tři miliardy.