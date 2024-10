Zamotaný příběh roztěkaného Muska. Trumpa nesnášel, teď mu dělá klauna

Když se Donald Trump v sobotu vrátil do městečka Butler v Pensylvánii, šlo z jeho strany o jasnou symboliku. Právě zde přežil v polovině července pokus o atentát. „Jsem zpět silnější než kdy dřív,“ nechal se slyšet ještě před příjezdem. V repertoáru měl i jedno překvapení, vůbec poprvé s ním na jednom pódiu vystoupil Elon Musk. Před kamery vtrhl s energií teenagera, divoce poskakoval a sám sebe označil za „temného stoupence hnutí MAGA“. Zřejmě podle černé barvy oblečení i kšiltovky.

„Skutečným testem charakteru člověka je to, jak se chová pod palbou,“ prohlásil Musk a ocenil Trumpa za to, že zůstal stát se zdviženou pěstí poté, co byl při střelbě zasažen. „Bojujte, bojujte, bojujte, volte, volte, volte,“ završil své vystoupení. Oddanějšího podporovatele si Trump nemohl přát! Nebo ne? Pohled do minulosti ukazuje, že vztah těchto amerických titánů má k dokonalosti daleko.