Soud zablokoval Trumpův plán na pozastavení vyplácení dotací či půjček

Federální soud však po žalobě neziskových organizací platnost rozhodnutí dočasně pozastavil, informují tiskové agentury. Krok administrativy vyvolává nejasnosti ohledně rozsahu zablokovaných plateb, podle Demokratické strany je zásah Trumpovy administrativy protizákonný.

Nařízení vydané dočasným šéfem rozpočtového úřadu Matthewem Vaethem uvádí, že přerušení plateb nabývá účinnosti v úterý vpodvečer. Není přitom jasné, jak dlouho má platit, Vaeth nicméně naznačuje, že to bude minimálně do 10. února. Do tohoto data mají složky federální vlády vypracovat zprávy o dotčených programech.

Pokyn z Bílého domu přesně neuvádí, které platby mají být pozastaveny. „Nařízení by mohlo vykolejit prostředky, které kolují napříč americkou ekonomikou: stovky miliard dolarů v dotacích pro státní, místní a kmenové samosprávy. Pomoc po živelních pohromách. Peníze na školství a dopravu. Půjčky pro malé podniky,“ napsal NYT. Vaeth specifikoval, že by se opatření nemělo dotknout „podpory poskytované přímo jednotlivcům“, jako jsou důchody nebo státní zdravotní pojištění.

„V rozsahu, jaký umožňují aplikovatelné zákony, musejí federální agentury dočasně pozastavit veškeré aktivity spojené se závazky či vyplácením veškeré federální finanční podpory,“ uvádí pokyn Bílého domu. Opatření dává do souvislosti s Trumpovými dekrety, které požadují ukončení programů na podporu rozmanitosti, přerušení zahraniční pomoci či zastavení tzv. zelené politiky. Všem úřadům nařizuje vypracovat „komplexní analýzu“ o tom, jak se jich dekrety dotýkají.

Pozastavení financování je dočasné

Bílý dům později na tiskové konferenci potvrdil, že nynější pozastavení federálního financování je dočasné, uvedla agentura Reuters. Mluvčí prezidentova úřadu rovněž sdělila, že omezení se netýká programu potravinových lístků pro nízkopříjmové domácnosti a také sociálních dávek. Neuvedla ale, zda se zmrazení týká i programu Medicaid, díky kterému mohou na zdravotní pojištění dosáhnout i lidé s nižšími příjmy. Vyjádření Bílého domu zákonodárcům ale uvádí, že program Medicaid omezen nebude.

Demokratický senátor za stát Connecticut Chris Murphy nicméně na síti X napsal, že platební systém programu Medicaid byl v jeho státě vypnut.

Pondělní pokyn je jedním z mnoha zásahů do fungování federální vlády, které Trump po návratu do čela USA spustil. Minulý týden například nařídil přerušit přijímání nových pracovníků napříč vládními orgány nebo ukončit pro úředníky možnost práce z domova. Zahájil také rozsáhlé personální čistky. Deník The Wall Street Journal (WSJ) v jednom ze svých článků hovořil o „šokové terapii“.

Prezident Spojených států amerických Donald Trump

Plán přerušit vyplácení dotací a půjček podobně jako některé další kroky vyvolává polemiky ohledně souladu se zákonem. Podle lídra senátorů Demokratické strany Chucka Schumera „bezostyšně porušuje zákon“. „Kongres tyto investice schválil, nejsou volitelné,“ uvedl v prohlášení. „Donald Trump musí své administrativě nařídit, aby ten krok okamžitě zvrátila. Peníze daňových poplatníků by měly být rozděleny mezi lidi,“ dodal.

„Devastující plán Bílého domu“

Skupina neziskových organizací se obrátila na soud ve Washingtonu se žalobou proti plánu Bílého domu, který je podle nich „devastující“ a ohrozí miliony lidí. Newyorská generální prokurátorka Laetitia Jamesová adresovala svou stížnost manhattanskému federálnímu soudu. „Není pochyb, že tato strategie je bezohledná, nelegální, nebezpečná a protiústavní,“ uvedla podle AP.

Washingtonský soudce Loren AliKhan krátce před očekávaným začátkem platnosti nařídil pozastavit výkon rozhodnutí Bílého domu do pondělí 4. února.

Americký tisk popisuje, že federální dotace a půjčky pomáhají nejrůznějším skupinám a jednotlivcům, od univerzit a výzkumných programů přes neziskové organizace až po majitele malých podniků nebo zemědělce. „Prodleva ve financování bude velmi složitá pro příjemce, kteří žijí v dojmu, že peníze jsou na cestě, a mají závazky v podobě nájmu a mezd, které na tom závisejí,“ řekl deníku The Washington Post analytik Brian Reidl z výzkumného ústavu Manhattan Institute.