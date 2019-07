Trump odstoupil od íránské dohody ze zášti k Obamovi, hlásí uniklá depeše

Podpis jaderné dohody mezi Íránem a dalšími sedmi státy byl v roce 2015 oslavovaný jako historický úspěch. Trump však ještě před nástupem do funkce prezidenta dokument dlouhodobě kritizoval jako nedostatečný, neboť by podle něj nezabránil Teheránu vyvinout jaderné zbraně.

Loni v květnu se tehdejší britský ministr Boris Johnson, který se nyní uchází o premiérský úřad, vydal do Washingtonu, aby Trumpa zkusil přesvědčit, aby od dohody neodstupoval. Marně. Spojené státy i tak smlouvu vypověděly.

Darroch poté Johnsonovi do Londýna napsal, že se zdá, že republikán Trump jedná z osobních důvodů, protože se jedná o dohodu sjednanou jeho demokratickým předchůdcem. Poukázal na to, že mezi prezidentskými poradci panují rozpory a že Bílý dům nemá žádnou bezprostřední strategii, co po odstoupení od dohody dělat.

V depeši Darroch uvádí, že administrativu zachvátil „diplomatický vandalismus,“ který má očividné „ideologické a osobní důvody.“ „Byla to Obamova dohoda,“ vysvětloval Londýnu v depeši britský velvyslanec.

Dohoda, kterou v roce 2015 uzavřely s Íránem vedle USA také Francie, Británie, Německo, Čína a Rusko, zmírnila protiíránské hospodářské sankce výměnou za zpomalení íránského jaderného programu.

Darroch v depeších, jejichž část Mail on Sunday zveřejnil poprvé před týdnem, za poslední dva roky do Londýna mimo jiné vzkázal, že Trump je „nestabilní“ a „neschopný“ a jeho vláda „nešikovná“ či „naprosto nefunkční“. Trump po zveřejnění těchto zpráv začal ambasadora kritizovat a prohlásil, že s ním USA již nebudou spolupracovat.

Diplomat, jehož i po Trumpově reakci podržela ve funkci dosluhující premiérka Theresa Mayová, ve středu ohlásil rezignaci. Podle jeho prohlášení v dané situaci již nemohl svou funkci vykonávat.

Britské úřady se mezitím snaží vypátrat, kdo za úniky stojí. Nedělník nyní zveřejnil další část depeší, a to i přes to, že policie naznačila, že takovým krokem by novináři mohli porušit zákon o utajovaných skutečnostech. Novináři, ale i přední politici, nicméně přístup policistů považují za nepřípustné zastrašování tisku.