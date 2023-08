Neříkejte o něm, že je tlusté prase. Trump se „zastal“ svého soka Christieho

„Neříkejte o něm, že je tlusté prase. To nemůžete dělat. Vidíte, já se snažím být slušný. Neříkejte mu tlusté prase,“ řekl Trump z pódia jednomu muži v hledišti, ačkoliv sám několik chvil předtím na Christieho adresu vtipkoval, že na dobré výsledky v předvolebních průzkumech nemá čas, „protože právě jí“.

„Kdyby měl nějakou odvahu, ukázal by se na debatě a řekl mi to do očí... Znám ho 22 let a vidím mu do hlavy. Co si vůbec myslí, takhle o mně mluvit? To protože jsem v New Hampshiru na druhém místě,“ reagoval Christie a Trumpa nazval zbabělcem.

V roce 2013 Christie kvůli své obezitě podstoupil podvázání žaludku, dlouhodobě mu však příliš nepomohlo.

První debata kandidátů v republikánských primárkách je naplánovaná na 23. srpna. Aby se do ní kandidáti kvalifikovali, musejí podle pravidel Republikánského národního výboru dostat příspěvek libovolné výše od nejméně 40 000 dárců.

Příspěvky musejí pocházet nejméně z 20 amerických států a v každém z nich musí být nejméně 200 sponzorů. Druhou podmínkou je dosáhnout podpory alespoň jednoho procenta voličů ve třech respektovaných sondážích předvolebních preferencí mezi 1. červencem a 21. srpnem.

Podmínky zatím podle svých slov splnilo osm kandidátů. Otazník nicméně visí nad Trumpovou účastí. „Když o tolik vedete, jaký má smysl tam chodit?“ tázal se Trump v rozhovoru poskytnutém americkému webu Newsmax.

Zatím posledním kandidátem, který podmínky pro účast splnil, je viceprezident Trumpovy administrativy z let 2016 až 2020 Mike Pence. Dorazit mohou také floridský guvernér Ron DeSantis, senátor z Jižní Karolíny Tim Scott, bývalá diplomatka a guvernérka Nikki Haleyová, podnikatel Vivek Ramaswamy, softwarový vývojář Doug Burgum a právě i bývalý guvernér New Jersey Chris Christie. Christie sám o sobě hovoří jako o „jediném kandidátovi, který je připraven Trumpa porazit“.

Nedávný předvolební průzkum listu The New York Times a výzkumného institutu Siena nicméně ukazuje několikanásobně trestně stíhaného Trumpa jako jasného favorita mezi republikánskými kandidáty s 54procentní podporou. Na druhém místě by na konci července skončil DeSantis a ostatní kandidáti by získali méně než tři procenta hlasů.

Šedesátiletý Christie byl guvernérem New Jersey v letech 2010 až 2018. proslul mimo jiné reakcí na hurikán Sandy v roce 2012 a aférou Bridgegate, která souvisela s uzavřením jízdních pruhů na frekventované silnici s cílem poškodit své politické soupeře. Aféra výrazně poškodila jeho image před prezidentskými volbami v roce 2016, před nimiž byl původně považován za jednoho z favoritů. V roce 2020 pak s kampaní pomáhal Trumpovi.