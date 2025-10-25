Trump odletěl na cestu po Asii. Chci se sejít s Kimem i čínským prezidentem, řekl

Autor: ,
Sledujeme online   7:26aktualizováno  7:57
Americký prezident Donald Trump se chce během své začínající cesty po jihovýchodní Asii sejít se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Řekl to novinářům před odletem na turné zahrnující návštěvu několika zemí včetně Jižní Koreje. S čínským prezidentem Si Ťin-pchingem chce Trump hovořit i o sporném tématu Tchaj-wanu, hodlá usilovat i o propuštění Jimmyho Laie vězněného v Hongkongu.
Americký prezident Donald Trump se chce během své začínající cesty po...

Americký prezident Donald Trump se chce během své začínající cesty po jihovýchodní Asii sejít se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Řekl to novinářům před odletem na turné zahrnující návštěvu několika zemí včetně Jižní Koreje. (25. října 2025) | foto: ČTK

Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi...
Americký prezident Donald Trump se chce během své začínající cesty po...
Americký prezident Donald Trump se chce během své začínající cesty po...
Donald Trump a Kim Čong-un v demilitarizované zóně při setkání v červnu 2019
24 fotografií

„Budu tomu otevřený na 100 procent. Vycházím s Kimem velmi dobře,“ řekl Trump novinářům na palubě prezidentského speciálu. Trump se se severokorejským diktátorem během svého prvního prezidentského období setkal třikrát, pokroku v otázce jaderného programu KLDR, kterým se cítí ohroženi tradiční američtí spojenci Jižní Korea a Japonsko, však nedosáhl. KLDR v poslední době odmítá jakékoli snahy o urovnání konfliktu s jižním sousedem.

Trump vyrazil na cestu v pátek večer amerického času (v sobotu nad ránem SELČ) a jeho program začne v neděli ráno návštěvou Malajsie, kde se zúčastní summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN).

Klíčovým bodem jeho cesty má být jednání s čínským lídrem, jehož konání Trump v minulých dnech kvůli obchodním sporům obou velmocí zpochybňoval. Před odletem však prohlásil, že se Sim chce řešit řadu témat včetně Tchaj-wanu, na nějž si Čína činí nárok a Spojené státy mají jiný názor.

„Rád bych viděl, že nám Čína pomůže s Ruskem,“ otevřel před novináři další možné téma setkání. Trump se zatím neúspěšně snaží přesvědčit ruského vůdce Vladimira Putina k ukončení války na Ukrajině. Opakovaně vyzývá další země, aby zesílily ekonomický tlak na Moskvu, přičemž Čína pomáhá Rusku obcházet sankce uvalené na vývoz ruských energetických surovin.

Trump se příští týden setká s Kim Čong-unem, jsou přesvědčeni Jihokorejci

Trump rovněž předpokládá, že se v Malajsii setká s brazilským prezidentem Lulou. Na otázku novinářů, zda je ochoten snížit americká obchodní cla uvalená na zboží dovážené z Brazílie, odpověděl, že by to zvážil „za těch správných podmínek“.

USA v srpnu zavedly 50procentní obchodní sankce proti Brazílii částečně v důsledku toho, co Trump označil za hon na čarodějnice proti bývalému brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi. Bolsonarovi udělil letos v září nejvyšší soud trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. Podle soudu se snažil spolu s dalšími obžalovanými zabránit Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Trump odletěl na cestu po Asii. Chci se sejít s Kimem i čínským prezidentem, řekl

Sledujeme online

Americký prezident Donald Trump se chce během své začínající cesty po jihovýchodní Asii sejít se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Řekl to novinářům před odletem na turné zahrnující návštěvu...

25. října 2025  7:26,  aktualizováno  7:57

Chorvatsko obnovuje povinnou vojenskou službu mužů od 18 let

Chorvatští poslanci v parlamentu odhlasovali znovuzavedení povinné vojenské služby. Cílem je posílit obranyschopnost téměř čtyřmilionové země uprostřed rostoucího globálního geopolitického napětí....

25. října 2025

Proč Rusko zahltilo Ukrajinu drony? Zeptejte se v Číně

Premium

Když ruská armáda kdysi na počátku invaze na Ukrajinu použila íránské kamikaze drony, bylo jich maximálně tak pár desítek. Teď je ruských dronů všude jako smetí. Rusové jich vysílají i přes 800 za...

25. října 2025

Tohle není rovný souboj. Evropští výrobci hořekují nad čínským dovozem

Evropský trh zaplavuje levný dovoz z Číny, který ohrožuje místní výrobce. Kvůli politice Spojených států je navíc nával čínského zboží mnohem výraznější než před nástupem Donalda Trumpa do funkce...

25. října 2025

Lékaři už berou v průměru 123 tisíc, za šest let dostali přidáno o polovinu. A chtějí víc

Premium

Boj o navýšení platů, hrozby stávkou a omezení péče. Podobný scénář, kdy si některé skupiny lékařů berou pacienty jako rukojmí ve snaze přimět ministerstvo zdravotnictví k větším odměnám, už patří ke...

25. října 2025

Dva roky okopávali ručně, místní zděšeně utekli. Víno je radost i bolest, líčí manželé

Premium

Ještě před pěti byl na okraji středočeského Řepína pár kilometrů od Mšena nevyužívaný pozemek, který v restitucích získala zpět rodina Štěpánů z Prahy. Nad ním stála ruina šatny pro dělníky, kteří...

25. října 2025

Policie vypátrala čtrnáctiletou Sabrinu z Chrudimi, je v pořádku

Policie vypátrala hledanou čtrnáctiletou Sabrinu, která v pátek 24. října odešla z dětského domova v Chrudimi a nepodala o sobě žádnou zprávu. Dívku se podařilo najít, je v pořádku, informoval kolem...

24. října 2025  22:19,  aktualizováno  23:14

Netanjahu by podle průzkumů vyhrál volby, většinu by ale získala opozice

Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua by zřejmě vyhrála parlamentní volby, pokud by se konaly nyní, vyplývá z průzkumu pro televizní stanici Channel 12, který v pátek citoval deník...

24. října 2025  22:55

Po Rusku incident s Běloruskem. Litevská letiště přerušila provoz kvůli balónům

Letiště ve Vilniusu a v Kaunasu přerušila v pátek večer provoz kvůli balonům přilétajícím z Běloruska, oznámilo podle agentury Reuters litevské ministerstvo dopravy. Tento měsíc je to již potřetí,...

24. října 2025  21:27

Kolumbijec v Londýně rozčtvrtil dva muže, ve vězení má strávit skoro půl století

Britský soud uložil doživotní vězení s minimální délkou 42 let Kolumbijci, který loni v Londýně zavraždil a rozčtvrtil dva muže a kusy jejich těl pak odhodil v kufrech na jihozápadě země. Muž byl...

24. října 2025  20:54

Motoristé chtějí Turka „dohrát do konce“. Rýsuje se řešení, jak situaci odblokovat

Premium

Ani dva týdny od vypuknutí kauzy s údajnými rasistickými příspěvky poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka není o jeho politické budoucnosti jasno. I přes závažnost obvinění jsou podle...

24. října 2025  20:18

U Venezuely přituhuje. USA potopily další pašeráky a vyslaly největší letadlovou loď

Americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku, šest lidí na palubě zemřelo, uvedl v pátek americký ministr obrany Pete Hegseth na sociální síti X. Podle něj na plavidle pašoval drogy...

24. října 2025  18:04,  aktualizováno  20:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.