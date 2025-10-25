Trump odletěl na cestu po Asii. Chci se sejít s Kimem i čínským prezidentem, řekl

„Budu tomu otevřený na 100 procent. Vycházím s Kimem velmi dobře,“ řekl Trump novinářům na palubě prezidentského speciálu. Trump se se severokorejským diktátorem během svého prvního prezidentského období setkal třikrát, pokroku v otázce jaderného programu KLDR, kterým se cítí ohroženi tradiční američtí spojenci Jižní Korea a Japonsko, však nedosáhl. KLDR v poslední době odmítá jakékoli snahy o urovnání konfliktu s jižním sousedem.
Trump vyrazil na cestu v pátek večer amerického času (v sobotu nad ránem SELČ) a jeho program začne v neděli ráno návštěvou Malajsie, kde se zúčastní summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN).
Klíčovým bodem jeho cesty má být jednání s čínským lídrem, jehož konání Trump v minulých dnech kvůli obchodním sporům obou velmocí zpochybňoval. Před odletem však prohlásil, že se Sim chce řešit řadu témat včetně Tchaj-wanu, na nějž si Čína činí nárok a Spojené státy mají jiný názor.
„Rád bych viděl, že nám Čína pomůže s Ruskem,“ otevřel před novináři další možné téma setkání. Trump se zatím neúspěšně snaží přesvědčit ruského vůdce Vladimira Putina k ukončení války na Ukrajině. Opakovaně vyzývá další země, aby zesílily ekonomický tlak na Moskvu, přičemž Čína pomáhá Rusku obcházet sankce uvalené na vývoz ruských energetických surovin.
|
Trump se příští týden setká s Kim Čong-unem, jsou přesvědčeni Jihokorejci
Trump rovněž předpokládá, že se v Malajsii setká s brazilským prezidentem Lulou. Na otázku novinářů, zda je ochoten snížit americká obchodní cla uvalená na zboží dovážené z Brazílie, odpověděl, že by to zvážil „za těch správných podmínek“.
USA v srpnu zavedly 50procentní obchodní sankce proti Brazílii částečně v důsledku toho, co Trump označil za hon na čarodějnice proti bývalému brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi. Bolsonarovi udělil letos v září nejvyšší soud trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. Podle soudu se snažil spolu s dalšími obžalovanými zabránit Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta.