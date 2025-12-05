Trump se konečně dočkal Ceny míru, místo Nobelovy komise ji však dostal od FIFA

Americký prezident Donald Trump v pátek převzal novou Cenu míru, kterou speciálně vytvořila mezinárodní fotbalová federace FIFA. Ocenění mu při losování skupinové fáze mistrovství světa, které příští rok hostí USA, Kanada a Mexiko, předal šéf organizace Gianni Infantino. Podle něho fotbal může podporovat politický dialog.
Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou začala udělovat mezinárodní fotbalová federace FIFA. (5. prosince 2025) | foto: Jacquelyn MartinČTK

„Je to krásná medaile kterou můžete nosit všude, kam chcete,“ řekl Infantino americkému lídrovi, jenž si ocenění okamžitě pověsil na krk.

Infantino vyzdvihl Trumpovu roli v mezinárodních vyjednáváních a předal mu i certifikát, který oceňuje jeho snahu „podporovat mír a jednotu po celém světě“. Kromě toho pak Trump obdržel také zlatou trofej se svým jménem, která znázorňuje ruce podpírající planetu.

Poprvé v třech zemích

Švětový šampionát poprvé uspořádají tři země Kanada, Mexiko a USA a premiérově se ho zúčastní 48 zemí. Los je rozdělil do 12 čtyřčlenných skupin, z nichž do vyřazovacích bojů postoupí vždy dvě mužstva a doprovodí je osmička nejlepších z třetích příček.

Trump se mimo jiné zasloužil o příměří v Pásmu Gazy či zprostředkoval dialog mezi Indií a Pákistánem, připomněl Infantino.

Šéf Bílého domu ve svém vystoupení poděkoval rodině, včetně první dámy Melanie Trumpové, a ocenil spolupráci tří hostitelských zemí nadcházejícího šampionátu.

„Koordinace s Kanadou a Mexikem byla vynikající,“ prohlásil s tím, že ocenění je „skutečně jednou z největších poct“ jeho života.

Federace tak udělila cenu, která se výrazně odlišuje od jejího tradičního zaměření na sport. Infantino ale dlouhodobě prosazuje myšlenku, že fotbal může přispívat k mezinárodnímu dialogu.

Infantino chce Trumpovi udělit cenu míru. Organizace pro lidská práva se bouří

Prezident FIFA byl ve čtvrtek přítomen v nově přejmenovaném Institutu míru Donalda J. Trumpa ve Washingtonu, kde americký lídr a vůdci Demokratické republiky Kongo a Rwandy podepsali dohodu, jejímž cílem je ukončení konfliktu mezi oběma zeměmi.

FIFA cenu oficiálně líčí jako ocenění „jednotlivců, kteří podnikli mimořádné kroky pro mír a tím sjednotili lidi po celém světě“.

Trump ji získal v době, kdy jeho administrativa vede intenzivní jednání o konci ruské války na Ukrajině. Současně ale čelí silné kritice kvůli smrtícím zásahům proti údajně drogovým dealerům v Karibiku a také kvůli své zostřující se rétorice vůči migrantům.

Nobelovu cenu za mír, kterou Trump toužil získat, letos obdržela venezuelská opoziční politička María Corina Machadová.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Trump se konečně dočkal Ceny míru, místo Nobelovy komise ji však dostal od FIFA

