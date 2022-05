Trump odvezl tajné dokumenty do své rezidence, tvrdí list. Začalo vyšetřování

S odvoláním na dva zdroje o tom informoval list The New York Times (NYT). Velká porota se soustředí na zjištění Národního archivu USA z letošního ledna, podle kterého si Trump na konci svého funkčního období do svého floridského resortu Mar-a-Lago odvezl 15 krabic s materiály včetně vládních dokumentů, suvenýrů a darů od zahraničních lídrů či dopisů. Byly mezi nimi i položky označené jako tajné.

Předmětem vyšetřování je podle anonymního zdroje NYT způsob, jakým se dokumenty dostaly z Washingtonu na Floridu, kdo je zabalil nebo jak byly v Trumpově resortu uchovány. Zjišťuje se také, kdo o odvezení utajovaných materiálů z Bílého domu věděl.

Při vyšetřování nakládání s utajovanými dokumenty se obvinění vznášejí jen zřídka, poznamenává NYT. Ministerstvo spravedlnosti je však obvykle vede, aby zjistilo, zda mohlo dojít k vyzrazení některých citlivých informací, a aby případně mohly zpravodajské služby přijmout opatření na ochranu zdrojů či postupů.

Podobnému šetření čelila v roce 2016 i tehdejší kandidátka na prezidentku Hillary Clintonová kvůli své elektronické korespondenci, předvolební aféra se nakonec obešla bez jejího stíhání.

Vyšetřování, které se týká nakládání s utajovanými materiály, je další z řady právních problémů, kterým Trump 15 měsíců po odchodu z funkce čelí. Prokuratura v Atlantě exprezidenta vyšetřuje, zda se snažil ovlivnit výsledky předloňských prezidentských voleb ve státě Georgia. Dalšímu vyšetřování, tentokrát kvůli podezření na daňové a další finanční podvody ve své firmě, čelí někdejší prezident ve státě New York.