Byla sprostá, reagoval Trump na kritiku Meghan. Vévodkyně se s ním nesetká

Meghan rozená Marklová o Trumpovi v roce 2016 řekla, že je to nepřítel žen a že společnost akorát umí rozvracet. Také vyhrožovala, že pokud by byl zvolen, emigrovala by do Kanady.

„To jsem nevěděl. Co bych na to řekl? Nevěděl jsem, že byla tak sprostá,“ reagoval Trump na dotaz novináře britského bulvárního listu The Sun. Dodal nicméně, že věří že Meghan, která po svatbě získala titul vévodkyně ze Sussexu, si ve své roli povede velmi dobře.

Trump také podpořil bývalého starostu Londýna a britského exministra zahraničí Borise Johnsona. Podle něj by skvěle zvládl přední funkci ve vedení Konzervativní strany i vlády. Johnson je hlavním favoritem v nástupnickém boji po končící premiérce Therese Mayové.

V rozhovoru s The Sun rovněž pochválil stávajícího šéfa britské diplomacie Jeremyho Hunta za jeho slib zvyšovat britské výdaje na obranu. K témuž vyzval všechny kandidáty na příštího britského premiéra.

„Myslím, že Boris by vykonal velmi dobrou práci. Myslím, že by byl vynikající,“ řekl šéf Bílého domu bulvárnímu listu o politikovi, jenž byl jednou z hlavních tváří kampaně za odchod Británie z Evropské unie a nyní patří mezi favority nástupnictví po Mayové.

Třídenní návštěva

Trump v pondělí v Británii zahájí třídenní návštěvu, na kterou ho pozvala královna Alžběta II. Následně se americký prezident zúčastní mezinárodního pietního aktu u příležitosti 75. výročí vylodění spojenců v Normandii a navštíví také Irsko.

Trump naznačil, že i ostatní konzervativní politici usilující o posty předsedy konzervativců a premiéra mají jeho podporu, až na ministra životního prostředí Michaela Gova, který kritizoval jeho postoj k Íránu.

Prezident naopak pochválil Hunta za jeho slib zvyšovat britské výdaje na zbrojení. „Jasně. Mám ho rád,“ poznamenal Trump k Huntovi. „Britové by měli být schopni se ubránit. Je to skvělé a velmi výjimečné místo,“ řekla dále hlava USA.