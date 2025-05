„Šťastného 4. května všem, včetně radikálních levicových šílenců, kteří tak tvrdě bojují za návrat sithských lordů, vrahů, drogových lordů, nebezpečných vězňů a členů gangu MS-13 do naší Galaxie. Vy nejste Rebelie – vy jste Impérium,“ vzkázal ve svém příspěvku na síti X oficiální účet Bílého domu.

Meč, který na obrázku Donald Trump drží, má však červenou barvu. Ta v Hvězdných válkách znamenala reprezentaci Temné strany síly. Reprezentuje také moc, ambici a kontrolu. Nad symbolikou barvy meče se v komentářích pod příspěvkem rozjela debata.

„Jak to, že nemáte ve štábu ani jednoho šprta, který by vám řekl, jaká barva světelného meče je dobrá a jaká špatná,“ píše jeden z uživatelů této sociální sítě. „Nulové sebeuvědomění,“ lamentuje další.

4. květen připadá na tzv. Star Wars Day, tedy den Hvězdných válek. Vznikl z anglického „May the force be with you“, což v mluvené verzi zní jako „may the 4th be with you“, v češtině „ať tě síla provází“, ale také „4. květen“.

Poslední koláž Donalda Trumpa přitom ve světa vznesla vlnu kritiky. Za obrázek, kde je vyobrazen jako papež, schytal prezident Spojených států nejednu výtku.

„Ostudné, uráží věřící, dělá kašpařiny,“ vzkázal na jeho adresu bývalý italský premiér Matt Renzi. „Na snímku není nic chytrého ani vtipného, pane prezidente,“ vzkázali Trumpovi biskupové v americkém státu New York.