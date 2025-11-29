„USCIS pozastavila všechna azylová rozhodnutí až do chvíle, kdy budeme moci zaručit, že budou všichni cizinci prověřeni a zkontrolováni v maximální možné míře,“ uvedl bez dalších podrobností Edlow.
Trump ve čtvrtek svůj plán zveřejnil krátce poté, co oznámil úmrtí dvacetileté gardistky Sarah Beckstromové, z jejíž vraždy bude obžalován devětadvacetiletý Afghánec, který přišel do země v roce 2021 jako jeden z tisíců lidí, kteří s USA spolupracovali v boji proti Tálibánu.
Zemřela gardistka postřelená u Bílého domu. Trump zastaví přijímání migrantů
Ministr zahraničí Marco Rubio v pátek pode Reuters oznámil, že jeho úřad nebude až do odvolání vydávat víza lidem s afghánskými pasy.
Trump se již před tragickou střelbou rozhodl v rámci svého protimigračního plánu výrazně omezit počet lidí, kteří mohou v USA dostat azyl. Bílý dům v říjnu oznámil, že dramaticky sníží počet přijímaných uprchlíků, tedy lidí čelících perzekuci či prchajících před válkou. V následujících 12 měsících jich má být nejvíce 7 500, zatímco za Trumpova předchůdce Joea Bidena to bylo až 125 tisíc.