Americká imigrační služba USCIS v pátek pozastavila udělování azylu všem cizincům. Den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do USA. Ministerstvo zahraničí zároveň přestalo vydávat víza Afgháncům v reakci na středeční střelbu, při níž podle úřadů afghánský imigrant nedaleko Bílého domu zastřelil příslušnici Národní gardy a těžce zranil jejího kolegu.
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho...

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho přijal americký prezident Donald Trump. (18. listopadu 2025) | foto: AP

Donald Trump (27. listopadu 2025)
Sarah Beckstromová a Andrew Wolfe postřelení při incidentu u Bílého domu.
Dva členové Národní gardy USA byli postřeleni poblíž Bílého domu. (26....
Donald Trump rozmlouvá s evropskými lídry v oválné pracovně při projednávání...
„USCIS pozastavila všechna azylová rozhodnutí až do chvíle, kdy budeme moci zaručit, že budou všichni cizinci prověřeni a zkontrolováni v maximální možné míře,“ uvedl bez dalších podrobností Edlow.

Trump ve čtvrtek svůj plán zveřejnil krátce poté, co oznámil úmrtí dvacetileté gardistky Sarah Beckstromové, z jejíž vraždy bude obžalován devětadvacetiletý Afghánec, který přišel do země v roce 2021 jako jeden z tisíců lidí, kteří s USA spolupracovali v boji proti Tálibánu.

Zemřela gardistka postřelená u Bílého domu. Trump zastaví přijímání migrantů

Ministr zahraničí Marco Rubio v pátek pode Reuters oznámil, že jeho úřad nebude až do odvolání vydávat víza lidem s afghánskými pasy.

Trump se již před tragickou střelbou rozhodl v rámci svého protimigračního plánu výrazně omezit počet lidí, kteří mohou v USA dostat azyl. Bílý dům v říjnu oznámil, že dramaticky sníží počet přijímaných uprchlíků, tedy lidí čelících perzekuci či prchajících před válkou. V následujících 12 měsících jich má být nejvíce 7 500, zatímco za Trumpova předchůdce Joea Bidena to bylo až 125 tisíc.

29. listopadu 2025  7:43

Ve Vrchlabí vznikají trofeje pro světový pohár ve Špindlu, evokují černou sjezdovku

Trofeje pro Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlu v roce 2026 už...

Ještě nedávno pracoval v kanceláři a organizoval firemní akce, teď Martin Plůcha z Vrchlabí vyrábí trofeje pro vítězky Světového poháru v alpském lyžování žen, který se na konci ledna po třech letech...

29. listopadu 2025  7:23

Osiřelé mládě vydry se podařilo zachránit díky bluetooth reproduktoru, jinak by umřelo

Mládě mořské vydry zachránili díky záznamu jeho hlasu přehrávanému přes...

To říjnové odpoledne bylo všude zahalené mlhou, když na linku kalifornského Centra pro mořské savce přišlo zoufalé hlášení. Volali místní obyvatelé, které vyděsilo zoufalé naříkání z chladných vod u...

29. listopadu 2025

Předvánoční úklid nemusí být peklo. Jak na to chytře a efektivně?

Vánoční úklid je díky SENCOR hračka.

Vánoce, nejoblíbenější svátky v roce, symbolizují klid, pohodu a setkávání s blízkými. Měly by být časem radosti a domácí pohody. Realitou je však často opak – nákup dárků, pečení cukroví a hlavně...

29. listopadu 2025

Chci to dělat jinak. Ekonomická strategie chybí. Kuba o konci v ODS i novém hnutí

Martin Kuba

Jihočeský hejtman Martin Kuba oznámil, že po dvaadvaceti letech odchází z ODS. A že hodlá založit nový politický subjekt. A pak to šlo rychle – v jižních Čechách se ODS úplně rozsypala, skoro všichni...

29. listopadu 2025

V Poznani zprovoznili novou teplárnu. Polské uhlí nahradil zemní plyn

Tradiční cihlové komíny typické pro starší teplárny nahradily metalické...

Společnost Veolia navázala na stodvacetiletou tradici výroby energie v polské Poznani a na téměř šedesátiletou historii městské sítě dálkového vytápění. Tento týden oficiálně zprovoznila v tamní...

29. listopadu 2025

Účty za nákupy se už zdvojnásobily, tvrdí. Jak ruská ekonomika dopadá na běžné lidi

Funguje to? Rusové stojí frontu na kávu před řetězcem podobným tomu, který se z...

Čtvrté výročí startu ruské invaze na Ukrajinu se blíží. Rusové však dnes na rozdíl od minulosti mnohem zřetelněji vnímají každodenní dopady stále probíhající války. Města a vesnice zejména na jihu a...

29. listopadu 2025

Policejní auto srazilo v Plzeňské ulici v Praze chodce, ten na místě zemřel

Policejní auto srazilo v Plzeňské ulici v Praze chodce, ten na místě zemřel....

Policejní auto srazilo v pátek večer v Plzeňské ulici v Praze chodce. Navzdory poskytnuté první pomoci posádkou svým zraněním na místě podlehl. Server Novinky.cz uvedl, že okolnosti nehody vyšetřují...

28. listopadu 2025  21:50,  aktualizováno  22:07

Trump zruší všechny Bidenovy exekutivní příkazy podepsané automatickým perem

Donald Trump naznačuje, že místo Joea Bidena podepisoval dokumenty automat....

Republikánský americký prezident Donald Trump napsal na své sociální síti, že ruší exekutivní příkazy svého demokratického předchůdce Joea Bidena podepsané automatickým perem. Právní důsledky...

28. listopadu 2025  22:01

Zabití člena Hizballáhu bude mít dohru. Hnutí se chce mstít

Bojovníci Hizballáhu nesou rakve pěti spolubojovníků zabitých při izraelských...

Hizballáh má právo pomstít smrt svého člena Hajsama Alího Tabatabáího, který zahynul v neděli při izraelském útoku, řekl v pátek podle agentur vůdce tohoto libanonského hnutí Naím Kásim ve svém...

28. listopadu 2025  21:15

Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320

Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic

Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel řady A320. Mohlo by se to týkat přibližně 6000 letadel, což představuje přibližně třetinu světové...

28. listopadu 2025  20:20,  aktualizováno  21:13

