Vinen z pokusu o atentát na Trumpa, řekla porota o muži s puškou na Floridě

S odvoláním na televizi Fox News o tom informuje agentura Reuters.
Podle poroty měl loni v září v úmyslu Trumpa zabít. Bylo to během kampaně před prezidentskými volbami, v nichž republikánský politik zvítězil.
Trump tehdy hrál golf na svém hřišti u floridského resortu Mar-a-Lago, když si členové jeho ochranky všimli hlavně pušky trčící z živého plotu a začali na ozbrojeného muže střílet. Routh z místa ujel a policie jej dopadla později. Na místě nechal zbraň, dva batohy a GoPro kameru.
Prokurátor John Sipley na začátku procesu řekl, že Routh měl plán útoku na Trumpa pečlivě připravený a přistupoval k němu „smrtelně vážně“. Nebýt zásahu příslušníka Tajné služby, Trump by už nežil, uvedl také prokurátor.
Routh u soudu řekl, že je nevinný. Zbavil se svých právníků a během procesu se obhajoval sám. Prezentoval se jako člověk s jemnou a nenásilnou povahou, nicméně když byly představeny důkazy proti němu, nijak se nebránil. V minulosti působil jako pokrývač, ale zapojoval se i do hnutí na podporu Tchaj-wanu a Ukrajiny, kam po ruské invazi dvakrát odcestoval. Jeho dcera uvedla, že v Kyjevě spal ve stanu a pomáhal s náborem dobrovolníků a sháněním zásob. Chtěl pomáhat lidem, které považoval za zranitelné a bezbranné, nicméně často při realizaci svých plánů narážel na praktické překážky.
Agentura Reuters připomíná, že proces u federálního soudu ve floridském Fort Pierce se odehrává v době, kdy mnoha lidmi ve Spojených státech otřásla vražda pravicového aktivisty Charlieho Kirka. Kvůli tomuto činu se nárůst politického násilí znovu stal předmětem politické debaty.
Trump se během loňské prezidentské kampaně stal cílem dvou pokusů o atentát. V červenci střelec na předvolebním shromáždění v pensylvánském městě Butler zasáhl Trumpa do ucha. Útočníka zastřelil člen prezidentské ochranky.