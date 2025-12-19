Trump představil novou soutěž. Jeho hry ale nápadně připomínají Hunger Games

  20:50
Prezident Donald Trump představil nový projekt „Patriot Games“, který má být jedním z vrcholů oslav 250 let od vzniku USA. Sportovní klání amerických středoškoláků si ale díky své podobě okamžitě vysloužilo posměšná přirovnání k filmové sérii Hunger Games, ve které spolu z donucení soupeří na život a na smrt mladí lidé vybraní tamním autoritářským režimem.

Plánovaná sportovní soutěž má proběhnout na podzim roku 2026 a má trvat čtyři dny.

„Každý americký stát a teritorium do ní vyšle dvojici mladých sportovců – chlapce a dívku – kteří se utkají v atletických disciplínách,“ uvedl americký prezident. Podle Trumpa má jít o dosud nevídanou přehlídku talentu a vlastenectví, která má oslovit především mladou generaci.

Váš zánik bude konečný, vyhrožoval Trump na přehlídce. Doprovázely ji protesty

Oznámení ale okamžitě rozpoutalo debatu na sociálních sítích. Řada demokratických politiků i komentátorů začala projekt ironicky srovnávat s populární knižní a filmovou sérií Hunger Games (česky Hladové hry), v níž autoritářský režim nutí mladé lidi soutěžit v brutální televizní show.

Některé příspěvky využívaly přímo citace z filmu, aby poukázaly na to, co považují za znepokojivý tón celé iniciativy.

Trumpova středoškolská soutěž připomíná Hunger Games
Americký prezident Donald Trump tradičně před Dnem díkůvzdání omilostnil dva krocany. (25. listopadu 2025)
Stanley Tucci a Jennifer Lawrencová ve filmu Hunger Games (2012)
Záběr z filmu Hunger Games: Vražedná pomsta
Žádní transsexuálové, oznámil Trump

Prezident se proti těmto interpretacím ostře vymezil a zdůraznil, že jde o oslavu sportu a národní jednoty. Zároveň zaručil, že se soutěže nezúčastní žádní transsexuální sportovci, čímž zopakoval své předchozí sliby. „Slibuji, že v ženských sportech nebudou hrát muži. To se nestane. Uvidíte všechno, jen ne tohle!“ uvedl.

Potter je pryč. Jsou tu Hunger Games, v nichž teenageři bojují o život

„Patriot Games“ jsou součástí širšího balíku akcí organizovaných iniciativou Freedom 250, která má zastřešit oslavy takzvaného semiquincentennia, tedy 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA.

V plánu jsou například velké státní slavnosti ve Washingtonu, národní veletrh jednotlivých států nebo kulturní a náboženské akce. Trump zároveň prosazuje i výstavbu Národní zahrady amerických hrdinů, kde by se měly objevit sochy historických osobností i vybraných moderních ikon.

V Plzni zavřeli Sady Pětatřicátníků, u synagogy se našel podezřelý kufr

Noční centrum Plzně s Velkou synagogou. (21. dubna 2020)

Kvůli nálezu podezřelého zavazadla u Velké synagogy policie v pátek v podvečer asi na půl hodiny zcela uzavřela Sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Později se na místo dostavila majitelka kufru....

19. prosince 2025  17:57,  aktualizováno  18:21

Další eskalace? V Turecku nedaleko Istanbulu našli zřícený ruský dron

Ruský bezpilotní průzkumný letoun Orlan-10 (28. října 2025)

U Izmitu na západě Turecka našli ruský průzkumný dron Orlan-10, informují tamní média. Objevili ho místní obyvatelé a nahlásili úřadům. Ty rozjely vyšetřování. Tento týden je to v zemi už druhý...

19. prosince 2025  15:52,  aktualizováno  17:31

