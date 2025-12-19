Plánovaná sportovní soutěž má proběhnout na podzim roku 2026 a má trvat čtyři dny.
„Každý americký stát a teritorium do ní vyšle dvojici mladých sportovců – chlapce a dívku – kteří se utkají v atletických disciplínách,“ uvedl americký prezident. Podle Trumpa má jít o dosud nevídanou přehlídku talentu a vlastenectví, která má oslovit především mladou generaci.
Oznámení ale okamžitě rozpoutalo debatu na sociálních sítích. Řada demokratických politiků i komentátorů začala projekt ironicky srovnávat s populární knižní a filmovou sérií Hunger Games (česky Hladové hry), v níž autoritářský režim nutí mladé lidi soutěžit v brutální televizní show.
Některé příspěvky využívaly přímo citace z filmu, aby poukázaly na to, co považují za znepokojivý tón celé iniciativy.
Žádní transsexuálové, oznámil Trump
Prezident se proti těmto interpretacím ostře vymezil a zdůraznil, že jde o oslavu sportu a národní jednoty. Zároveň zaručil, že se soutěže nezúčastní žádní transsexuální sportovci, čímž zopakoval své předchozí sliby. „Slibuji, že v ženských sportech nebudou hrát muži. To se nestane. Uvidíte všechno, jen ne tohle!“ uvedl.
„Patriot Games“ jsou součástí širšího balíku akcí organizovaných iniciativou Freedom 250, která má zastřešit oslavy takzvaného semiquincentennia, tedy 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA.
V plánu jsou například velké státní slavnosti ve Washingtonu, národní veletrh jednotlivých států nebo kulturní a náboženské akce. Trump zároveň prosazuje i výstavbu Národní zahrady amerických hrdinů, kde by se měly objevit sochy historických osobností i vybraných moderních ikon.