Trumpovy přešlapy zaskočily japonského císaře i premiérku. Její výraz mluví za vše

Během oficiální návštěvy Japonska se americký prezident Donald Trump dopustil dvou protokolárních přešlapů, které neunikly pozornosti médií ani veřejnosti. Nejprve při přivítání u premiérky Sanae Takaičiové prošel kolem vlajek obou zemí, aniž by projevil úctu. Při audienci u císaře Naruhita pak porušil etiketu svým neformálním vystupováním.

V tokijském Akasaka-paláci se v úterý odehrála první oficiální návštěva znovuzvoleného prezidenta USA u nové japonské premiérky Sanae Takaičiové. Po slavnostním poslechu hymen obou států se oba politici vydali po červeném koberci zdobeném zlatými ornamenty a svícemi.

Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi si podávají ruce před zahájením summitu v paláci Akasaka v Tokiu. (28. října 2025)
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi se setkávají s příbuznými japonských občanů unesených Severní Koreou v reprezentačním sídle Akasaka v Tokiu. (28. října 2025)
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi se setkávají s příbuznými japonských občanů unesených Severní Koreou v reprezentačním sídle Akasaka v Tokiu. (28. října 2025)
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi si podávají ruce před zahájením summitu v paláci Akasaka v Tokiu. (28. října 2025)
Když se přiblížili k vlajkám, Takaičiová se podle zvyklostí zastavila a gestem naznačila Trumpovi, aby se postavil vedle ní. Ten si však ničeho nevšiml a pokračoval dál, zatímco premiérka zůstala stát s překvapeným výrazem ve tváři.

Když si uvědomila, co se stalo, znovu vykročila, aby prezidenta dohnala. Japonská čestná stráž přitom celou scénu sledovala nehnutě – přesně tak, jak protokol velí.

„Buď se nechtěl klanět, nebo protokol neznal“

Podle znalce japonské etikety Heikkiho Valkamy, který v Japonsku žije přes deset let, mělo dojít k zastavení a krátkému projevu úcty k vlajkám. „Možná se Trump prostě nechtěl klanět japonské vlajce. Nebo protokol vůbec neznal. Premiérka byla očividně tak zaskočená, že nedokázala své emoce skrýt,“ uvedl Valkama.

Takaičiová, která se funkce ujala teprve před týdnem, zřejmě striktně dodržovala pokyny ceremoniálu. „V japonské kultuře je nesmírně důležité respektovat zvyky a protokol. Zároveň ale Japonci chápou, že Trump je výjimečná osobnost, na kterou se běžná pravidla těžko vztahují,“ dodal Valkama.

Podle místních komentátorů je i přes drobný protokolární karambol Trumpova návštěva pro Takaičiovou velkým politickým úspěchem. Získala totiž pozornost světových médií a ukázala, že zvládne jednat i s kontroverzním partnerem. „Vypadali, že si rozumějí,“ poznamenal Valkama.

Trump se v Japonsku sešel s novou premiérkou, pochválila ho za mírové snahy

Císaře zase poplácal po rameni

Menší rozruch vyvolalo i pondělní setkání Trumpa s císařem Naruhitem. Na slavnostní audienci americký prezident dorazil s rozepnutým sakem, které se marně snažil zapnout.

Při odchodu pak císaře plácl po rameni a ukazoval na něj prstem – gesto, které by podle japonských měřítek mohlo působit nezdvořile. I když by podobné chování mohlo Japonce pobouřit, Valkama míní, že císař se snaží působit lidsky a incident nejspíš přešel s nadhledem.

Trump zavítal do Tokia při cestě po Asii, kterou zahájil o víkendu v Malajsii. Japonsko je druhou zastávkou a média ji označují za patrně nejvytíženější. Po pondělním setkání s císařem Naruhitem se v úterý sešel i s premiérkou Takaičiovou.

„Vztahy s Japonskem budou pevnější než kdy dříve,“ prohlásil Trump při setkání s Takaičiovou. Konzervativní politička zdůraznila Trumpovu snahu o ukončování konfliktů ve světě a uvedla, že doufá v nový zlatý věk vztahů obou zemí. Lídři poté podepsali smlouvu o dodávkách vzácných zemin a kritických nerostů, oznámil Bílý dům.

