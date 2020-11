Trump zapnul turbo, ve finále kampaně stíhá pět mítinků za den

Ještě před měsícem se spekulovalo, zda se Trump dokáže zotavit z nákazy koronavirem. Média psala o kolabující kampani, její šéfové horečně přemýšleli, jak prezidenta na předvolebních mítincích nahradit. Ve vzduchu dokonce visela otázka, jestli republikáni nebudou muset hledat nového kandidáta.

Ne. Dnes je jasné, že Donald Trump je zpět, a to v plné síle. Realitní magnát, který se proslavil vystupováním v televizních reality show, dělá to, co umí nejlépe: přivádí lidi do varu.

„V těchto volbách se rozhodne mezi Bidenovým hospodářským úpadkem a Trumpovým super-zotavením. Mezi Bidenovým lockdownem a bezpečnou vakcínou, která ukončí pandemii,“ prohlásil v sobotu na mítinku v Pensylvánii současný prezident.

„Pokud vyhraje Biden, tak nebudou žádné školy, žádné svatby, žádné promoce. Žádné Díkuvzdání, žádné Vánoce, ani svátek 4. července. Biden vás uvězní v nekonečné noční může lockdownů,“ apeloval Trump na své příznivce.

Byl to jen jedna ze čtyř zastávek, kterou v sobotu v tomto státě udělal. Pensylvánie je považována za nejdůležitější bojiště letošních prezidentských voleb a podle analytiků je třetinová šance, že souboj mezi Trumpem a jeho demokratickým vyzyvatelem Joe Bidenem se rozhodne právě zde.



Od Floridy po mrazivý Michigan

Obhajující prezident stále tahá za kratší provaz. Na Bidena ztrácí v celostátních průzkumech i v sondách v jednotlivých „swing states“. V jeho válečné pokladně je daleko méně peněz na nákup reklamního času v televizi. Trump tak spoléhá hlavně na své showmanství a schopnost elektrizovat davy.

Během posledních dvou dnů kampaně stihne celkem deset mítinků. Soustředí se hlavně na takzvaný Rust Belt, někdejší průmyslové státy v okolí Velkých jezer. Před čtyřmi roky zde dokázal těsně zvítězit a letos by tento kousek rád zopakoval. Nezapomíná ale ani na ostatní „swing states“.

V sobotu stihl objet slunnou Floridu, Severní Karolínu, Georgii, Iowu i mrznoucí Michigan. „To je teda počasí. Vy musíte mít Trumpa fakt rádi. Já vás taky miluju, protože kdyby ne, tak bych tady nebyl. Vždyť mrzne!“ rozehříval prochladlé fanoušky.



V pondělí mimo jiné zavítá do pensylvánského Scrantonu, Bidenova rodného města, nebo do Kenoshy ve Wisconsinu, která koncem srpna zažila vlnu násilných rasových protestů. Kampaň uzavře v Grand Rapids v Michiganu, kde poslední předvolební mítink uspořádal i před čtyřmi lety.



Trumpovým cílem podle analytiků není na poslední chvíli rozšířit svoji voličskou základnu, ale mobilizovat své příznivce k co největší volební účasti. Republikánští stratégové doufají, že průzkumy favorizující Bidena přehlížejí miliony „zapomenutých Američanů“ tedy převážně bílých dělníků a farmářů z menších měst v Pensylvánii a dalších států Rust Beltu.

Je otázkou, zda Trump svým závěrečným sprintem dokáže vychýlit směřování kampaně. Prezidentské volby totiž už probíhají. Svůj hlas předčasně odevzdalo nebo zaslalo poštou už více než 90 milionů Američanů, což je nejvíce v historii. Důvodem jsou obavy z pandemie ale i společenská atmosféra, v níž je letošní volba považována za rozhodující okamžik v směřování Ameriky.