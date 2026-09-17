V Polsku by mohla vzniknout americká vojenská základna, tvrdí Trump

„Pokud k tomu dojde, bude velmi brzy oznámena poloha,“ uvedl Trump s tím, že půjde o historický krok ve spojenectví mezi USA a Polskem.
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 11. září uvedl, že Polsko je připraveno přijmout trvalou přítomnost amerických vojáků na svém území. Náklady by podle něj dosáhly 15 až 17 miliard zlotých (přibližně 84 až 95 miliard korun). Ministr označil tento krok za nejlepší investici do bezpečnosti a zároveň za cíl, o který Varšava dlouhodobě usiluje.
O možnosti vybudovat v Polsku stálou americkou vojenskou základnu hovořil už tehdejší polský prezident Andrzej Duda při návštěvě Bílého domu v roce 2018, během Trumpova prvního funkčního období. Podle tehdejšího plánu se měla základna jmenovat Fort Trump, projekt ale nakonec nebyl realizován.
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Polsko omezuje vojenskou závislost na USA. Zbraně chce vlastní i české
Polsko nedávno navštívili také náměstek amerického ministra zahraničí pro kontrolu zbraní a mezinárodní bezpečnost Thomas DiNanno a zástupce náměstka ministra obrany pro Evropu a politiku NATO Will Cappelletti.