„Jednotka pro super inteligenci má za úkol koordinovat úsilí federální vlády, aby se zajistilo, že Amerika bude v super inteligenci nadále vést svět,“ napsal Trump. Poznamenal, že podle mnohých názorů bude mít AI významnější dopad na rozvoj lidstva než průmyslová revoluce.
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Trump uvedl, že v čele SIF bude vedle Claytona také předseda Federální obchodní komise (FTC) Andrew Ferguson, náměstek ministra obrany pro výzkum a inženýrství Emil Michael a ředitel vlivného Úřadu pro personální řízení (OPM), který spravuje státní byrokracii, Scott Kupor.
„Budou podřízeni prezidentovi Spojených států (mně!) a personální šéfce (Bílého domu) Susie Wilesové,“ dodal Trump.
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Mnozí představitelé AI a také odborníci v poslední době varovali před překotným vývojem umělé inteligence a rizikem, že by se AI mohla vymknout kontrole, a tak vést v konečném důsledku k ohrožení či zničení lidstva. Naopak Trump takové obavy nesdílí a tvrdí, že nelze tento vývoj brzdit.
V úterý americký prezident podepsal s lídry AI dohodu o regulaci, kterou označil za morálně závaznou. V této souvislosti vyzdvihl podstatu samoregulace. Společnosti se v dohodě zavázaly zavést robustní vnitřní kontroly ke sledování schopností AI, vytvořit příslušné interní týmy, spolupracovat s vnějšími nezávislými auditory a sestavit nezávislý výbor, který bude dohlížet na týmy provádějící kontroly.
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