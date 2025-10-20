AfD chce udělit Trumpovi čestné občanství v rodné hroudě jeho předků

Autor: ,
  10:13
Strana Alternativa pro Německo (AfD) chce americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi udělit čestné občanství západoněmeckého zemského okresu Bad Dürkheim. Oznámil to předseda místní frakce strany. Trumpovi předci pocházejí z vinařského městečka Kallstadt, které leží právě v okrese Bad Dürkheim ve spolkové zemi Porýní-Falc.
Německý Kallstadt, rodná ves předků Donalda Trumpa (4. listopadu 2020)

Německý Kallstadt, rodná ves předků Donalda Trumpa (4. listopadu 2020) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...
Německý Kallstadt, rodná ves předků Donalda Trumpa (18. září 2025)
Německý Kallstadt, rodná ves předků Donalda Trumpa (18. září 2025)
Hrob rodiny Trumpových v Kallstadtu (20. listopadu 2024)
12 fotografií

„Impulsem pro podání žádosti (o udělení čestného občanství) do okresního sněmu bylo to, že Donald Trump uklidnil konflikt v Gaze a postaral se o to, že izraelští rukojmí a osm německých rukojmích se dostalo na svobodu,“ uvedl předseda místní frakce AfD Thomas Stephan. Dodal, že roli v rozhodnutí hrál také původ amerického prezidenta.

Prarodiče současného šéfa Bílého domu Friedrich a Elisabeth Trumpovi odešli do Spojených států z Kallstadtu na konci 19. století. Německý kancléř Friedrich Merz v prvním telefonátu s Trumpem poté, co byl zvolen do čela německé vlády, prezidenta pozval na návštěvu rodného města jeho předků.

Naposledy byl Trump v Německu krátce ještě za svého prvního mandátu v roce 2018, kdy se cestou z Iráku zastavil na americké letecké základně Ramstein v západním Německu. Kallstadt leží jen zhruba 50 kilometrů od základny. Předtím byl Trump v Německu v roce 2017 na summitu skupiny G20 v Hamburku.

O žádosti strany AfD by se v okresním sněmu Bad Dürkheimu mělo hlasovat příští týden ve středu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Pokud mě pozvou, na summit Trump–Putin do Budapešti přijedu, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že je připraven zúčastnit se setkání amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Budapešti, pokud bude pozván. Datum schůzky...

20. října 2025  10:29

Žena v Úvalech bodla partnera nožem do hrudi, policisté ji zadrželi

Partnerská hádka v Úvalech nedaleko Prahy skončila krvavým zraněním. V neděli večer tam žena napadla svého druha nožem. Muž skončil v nemocnici v Praze na Vinohradech. Případ vyšetřuje policie.

20. října 2025  10:26

Nehoda autobusu na Jindřichohradecku. Tři lidé se zranili, silnice je zavřená

V pondělí krátce po půl desáté jel linkový autobus z Jindřichova Hradce na Jindřiš a havaroval. Podle informací záchranářů se při nehodě lehce zranili tři cestující. Na místě zasahují složky...

20. října 2025  10:24

AfD chce udělit Trumpovi čestné občanství v rodné hroudě jeho předků

Strana Alternativa pro Německo (AfD) chce americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi udělit čestné občanství západoněmeckého zemského okresu Bad Dürkheim. Oznámil to předseda místní frakce strany....

20. října 2025  10:13

Počet osmdesátníků skokově naroste, i kvůli odsunu Němců, tvrdí demograf

Vysíláme

„Tohle není krize, která přijde a odezní. Je to výzva, na kterou musíme připravit obce a sociální služby,“ varuje před skokovým nárůstem počtu osmdesátníků v české populaci demograf Petr Mazouch z...

20. října 2025

Nejvyšší soud odmítl dovolání pedofilního seniora. Zabavené disky zpátky nezíská

Nejvyšší soud odmítl dovolání seniora Jana Synka, jenž si odpykává 4,5 roku ve vězení za distribuci dětské homosexuální pornografie na internetových fórech. Synkovi vadilo konkrétně to, že...

20. října 2025  9:57

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu vlády. Řeší průmysl, finance a obranu

Debaty o společném programovém prohlášení vlády otevírají v pondělí dopoledne vyjednavači hnutí ANO, SPD a Motoristů kapitolami hospodářství, financí a obrany. Každý den tohoto pracovního týdne se...

20. října 2025  7:45,  aktualizováno  9:46

Muž v Zábřehu zemřel násilnou smrtí, prokázala pitva. Policie má podezřelého

Kriminalisté prověřují od nedělního rána v Zábřehu na Šumpersku podezřelé úmrtí muže. K objasnění okolností jeho úmrtí byla nařízena soudní pitva, která prokázala násilnou smrt, uvedla policie na...

19. října 2025  14:07,  aktualizováno  20.10 9:28

Na Vyškovsku hořel vagon osobního vlaku, záchranáři ošetřili tři lidi

Požár vagonu osobního vlaku zastavil v pondělí ráno na tři hodiny provoz na trati v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku. Kolem osmé hodiny ranní se začalo jezdit po jedné z traťových...

20. října 2025  8:53,  aktualizováno  9:26

Prokopejme tunel mezi Ruskem a Aljaškou, navrhuje Putinův diplomat

Rusko a Spojené státy by měly pod Beringovým průlivem vybudovat železniční tunel, který by propojil oba státy a umožnil využít tamní přírodní zdroje. Navrhl to vyslanec Kremlu Kirill Dmitrijev. Tunel...

20. října 2025  9:22

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Odstávky nekončí. Hyundai v Nošovicích se příští týden zastaví na tři dny

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude mít příští týden další tři celodenní odstávky výroby, letos poněkolikáté. Výroba bude stát v pondělí, ve čtvrtek a v pátek.

20. října 2025  9:14

Rvačka na plese. Jedna rozbitá hlava a čtyři pořezaní od rozbitých půllitrů

Hned několik větších bitek a rvaček museli o víkendu řešit policisté na jihu Čech. Pořádně rušno bylo například u hotelu Palcát v Táboře, kde se porvala velká skupina lidí a výsledkem bylo hned pět...

20. října 2025  9:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.