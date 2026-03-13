Uzavření Hormuzského průlivu poškodí víc je než nás. Trumpův Bílý dům podcenil Írán

Pentagon a Rada národní bezpečnosti podcenily ochotu Íránu uzavřít třetím stranám životně důležitou přepravní trasu mezi Íránem a Ománem, kterou prochází zhruba pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu, píše server americké stanice CNN s odvoláním na různé zdroje.
„Plánování s cílem zabránit tomuto přesně tomuto scénáři je po celá desetiletí základním principem americké národní bezpečnostní politiky,“ řekl CNN bývalý americký úředník, který sloužil v republikánských i demokratických administrativách. „Jsem ohromen,“ dodal.
Útok na Írán 2026
O nedostatku plánování promluvilo i několik demokratických zákonodárců. Podle nich vysocí představitelé Trumpovy administrativy během utajovaných briefingů Kongresu přiznali, že nepočítali s možností, že Írán uzavře průliv.
Hlavním důvodem mělo podle zdrojů být přesvědčení Trumpovy administrativy, že by uzavření poškodilo Írán více než USA. Administrativa se domnívala, že pokud k uzavření nedošlo při amerických útocích na íránská jaderná zařízení v červnu 2025, nedojde k němu ani tentokrát.
Blokáda – vyvolaná ostřelováním oblasti – je ale částečná. Írán totiž podle televize CNBC nadále zasílá velké množství ropy přes Hormuzský průliv do Číny. Má jít od vypuknutí konfliktu na konci února o nejméně 11,7 milionu barelů ropy, uvádí Samir Madani, spoluzakladatel společnosti TankerTrackers.com, která se na sledování pohybu tankerů zaměřuje.
Vojenský doprovod již brzy, slibují USA
Po ochromené dopravy v Hormuzském průlivu uvázla v jeho okolí řada ropných tankerů a nákladních lodí. Americké námořnictvo se zatím nemá k tomu, aby je doprovázelo v konvojích, protože na to v oblasti nemá dostatek vhodných plavidel. Ministr energetiky Chris Wright však naznačil, že by námořní doprovod ropných tankerů se mohl nakonec přece jen zavést, a to koncem března.
„Stane se to relativně brzy, ale teď to nejde. Nejsme na to připraveni,“ řekl Wright ve čtvrtek televizi CNBC. „Všechny naše vojenské prostředky se v současné době zaměřují na zničení íránských útočných schopností a výrobního průmyslu, který tyto schopnosti dává.“
Nový íránský nejvyšší vůdce a syn bývalého vůdce země Alího Chameneího, který byl zabit při útoku první den války, Modžtaba Chameneí podle íránské televize údajně uvedl, že Hormuzský průliv zůstane uzavřený. Zdůvodnil to tím, že jde o dobrý nástroj tlaku na protivníky.
12. března 2026