U Bílého domu roste klec pro MMA. Zápasit se bude na Trumpovy osmdesátiny

Takzvaný oktagon je soutěžní žíněnka a osmistěnný oplocený prostor používaný pro zápasy americké organizace provozující elitní profesionální soutěž v MMA Ultimate Fighting Championship (UFC).
Přímo na trávníku bude podle Trumpa akci moci sledovat 4 500 diváků, přičemž dalších až 100 tisíc ji bude moci zdarma zhlédnout na obrazovkách umístěných před areálem Bílého domu.
|
Trumpův večer s MMA: milují ho. Musk u boku, ovace a vděčnost zápasníků
Americký prezident je fanouškem UFC, řadě zápasů přihlížel a získal si přízeň fanouškovské základny sportu tvořené mladými muži – klíčové demografické skupiny v prezidentských volbách v roce 2024.
Náklady na utkání se odhadují na 60 milionů dolarů (1,3 miliardy Kč). Představitel Bílého domu uvedl, že je zcela pokryje UFC a daňové poplatníky akce nebude stát nic.
|
Modřiny i únava jdou stranou? Trump před 80. jubileem hlásí „perfektní formu“
Extravagantní událost na historickém trávníku u Bílého domu se ovšem chystá v době, kdy výdaje Američanů rostou kvůli válce s Íránem.
Šéf UFC Dana White v úterním rozhovoru s časopisem Time popřel, že by akce byla politická, a obhajoval výši nákladů.
|
Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny
„Z čehokoliv lze udělat politickou záležitost, když chcete. V podstatě jsem se rozhodl utratit spoustu peněz, abych oslavil 250. výročí založení Ameriky spolu s Američany a zbytkem světa,“ řekl White.
Název události UFC Freedom 250 (UFC Svoboda 250) odkazuje na 250. výročí založení Spojených států, které připadá na 4. července. Bude se konat 14. června, na národní svátek Den vlajky a v den Trumpových narozenin.