U Bílého domu roste klec pro MMA. Zápasit se bude na Trumpovy osmdesátiny

Autor: ,
  14:25
Na Jižním trávníku Bílého domu v úterý začala výstavba klece pro zápasy smíšených bojových umění (MMA), které se tam uskuteční v neděli 14. června, v den 80. narozenin amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Budeme mít velký zápas. Už se to nikdy nebude opakovat, ještě nikdy se to nestalo,“ řekl tento měsíc americký prezident v Oválné pracovně.

Takzvaný oktagon je soutěžní žíněnka a osmistěnný oplocený prostor používaný pro zápasy americké organizace provozující elitní profesionální soutěž v MMA Ultimate Fighting Championship (UFC).

Přímo na trávníku bude podle Trumpa akci moci sledovat 4 500 diváků, přičemž dalších až 100 tisíc ji bude moci zdarma zhlédnout na obrazovkách umístěných před areálem Bílého domu.

Trumpův večer s MMA: milují ho. Musk u boku, ovace a vděčnost zápasníků

Americký prezident je fanouškem UFC, řadě zápasů přihlížel a získal si přízeň fanouškovské základny sportu tvořené mladými muži – klíčové demografické skupiny v prezidentských volbách v roce 2024.

Náklady na utkání se odhadují na 60 milionů dolarů (1,3 miliardy Kč). Představitel Bílého domu uvedl, že je zcela pokryje UFC a daňové poplatníky akce nebude stát nic.

Modřiny i únava jdou stranou? Trump před 80. jubileem hlásí „perfektní formu"

Extravagantní událost na historickém trávníku u Bílého domu se ovšem chystá v době, kdy výdaje Američanů rostou kvůli válce s Íránem.

Šéf UFC Dana White v úterním rozhovoru s časopisem Time popřel, že by akce byla politická, a obhajoval výši nákladů.

Trumpův „bazén" v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

„Z čehokoliv lze udělat politickou záležitost, když chcete. V podstatě jsem se rozhodl utratit spoustu peněz, abych oslavil 250. výročí založení Ameriky spolu s Američany a zbytkem světa,“ řekl White.

Název události UFC Freedom 250 (UFC Svoboda 250) odkazuje na 250. výročí založení Spojených států, které připadá na 4. července. Bude se konat 14. června, na národní svátek Den vlajky a v den Trumpových narozenin.

250 let od vzniku Spojených států
Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Trumpův MAGA válečník v Texasu zválcoval soupeře. Opatrnou radost mají i demokrati

Generální prokurátor Ken Paxton se uchází o senátorské křeslo v Texasu. (26....

Republikánské primárky v Texasu ovládl generální prokurátor Ken Paxton halasně podporovaný prezidentem Donaldem Trumpem. Porazil dlouholetého senátora Johna Cornyna, kterého Republikánská strana...

27. května 2026  14:43

Macinka hovořil s Čínou o obviněném ze špionáže. Řešili i cesty na Tchaj-wan

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal v New Yorku se svým čínským protějškem...

Ministr zahraničí Petr Macinka hovořil v New Yorku se svým čínským protějškem Wang Iem o případu čínského občana, který je v Česku podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Řešili také...

27. května 2026  14:35

Nechci prohlubovat příkopy, řekla Urbanová. Kandiduje na místopředsedkyni Sněmovny

Přímý přenos
Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)

Poslanecká sněmovna rozhoduje o tom, zda zvolí čtvrtého místopředsedu dolní komory parlamentu. Kandiduje poslankyně STAN Barbora Urbanová. Funkce má připadnout hnutí podle dřívějších politických...

27. května 2026  14:07,  aktualizováno  14:29

Vyšší výdaje na obranu? Nejde o to potěšit Brusel, ale o naši bezpečnost, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštívili Estonsko. Podle Pavla je země...

Česko by mělo být odpovědné a vydávat více na obranu, řekl prezident Petr Pavel. Ke zvýšení výdajů by podle něj mělo přistoupit primárně nikoliv kvůli splnění požadavků Severoatlantické aliance, ale...

27. května 2026  12:12,  aktualizováno  14:27

Loajální loutky, banánová republika. Opozice brzdí zákon o státních zaměstnancích

Na řádné schůzi Sněmovny by poslanci mohli mimo jiné schvalovat návrh, který...

Návrh na zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým zákonem o státních zaměstnancích projednávali ve středu poslanci. Podle vládní koalice má usnadnit výměnu státních úředníků. Opozice dokázala...

27. května 2026  11:55,  aktualizováno  14:25

V Německu odsoudili bývalou členku teroristické RAF, skrývala se třicet let

Na 13 let poslal německý soud do vězení bývalou členku krajně levicové...

Na 13 let poslal ve středu německý soud do vězení bývalou členku krajně levicové teroristické organizace Frakce Rudé armády (RAF) Danielu Kletteovou. Shledal ji vinnou z loupežných přepadení,...

27. května 2026  14:15

Muži ničili světla na přejezdech, rozbíjeli je kameny či vzduchovkou

ilustrační snímek

Dva muži z Mělnicka podle policie opakovaně poškozovali světla na železničních přejezdech. Červená a zelená návěstidla ničili kameny nebo vzduchovou puškou. Kriminalisté dvojici obvinili z poškození...

27. května 2026  14:02

Policie zadržela dalšího cizince kvůli žhářskému útoku v Pardubicích

Policie dopadla čtvrtého podezřelého z útoku v Pardubicích, je ve vazbě. (28....

Policie ve středu zadržela dalšího člověka v souvislosti s březnovým žhářským útokem na pardubickou zbrojovku LPP Holding, jde o občana cizího státu. Kriminalisté ho stíhají pro trestný čin...

27. května 2026  13:48

Tisíce zaměstnanců Mety nahradila AI. Zuckerbergův muž spustil interní revoluci

Andrew Bosworth, technologický šéf společnosti Meta a dlouholetý spolupracovník...

Společnost Meta zrychluje proměnu v technologickou firmu řízenou umělou inteligencí. V čele interní revoluce stojí její technologický šéf Andrew Bosworth, dlouholetý spolupracovník Marka Zuckerberga,...

27. května 2026  13:42

Hromadná nehoda krátce uzavřela D2 ve směru na Brno, srazilo se tam pět aut

Ilustrační snímek

Hromadná nehoda ve středu po osmé hodině ráno uzavřela dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno. Střetlo se tam pět osobních aut. Dálnice byla neprůjezdná několik desítek minut. Záchranáři pomáhali na...

27. května 2026  9:05,  aktualizováno  13:41

