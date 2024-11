Trumpův tanec přetéká do sportu. Rozvlnil legendárního bijce i golfistku

Je záhadou, kdy Trump použil svůj tanec poprvé. Jedno je ale jisté, jeho objíždění Spojených států by bez něj bylo mnohem nudnější. Osmasedmdesátiletý politik pochopitelně nedosahuje kvalit Johna Travolty v Pomádě ani Kevina Bacona v kultovním snímku Footloose, spíše lze jeho kreace přirovnat ke znepokojivému tanci démonického trpaslíka ze seriálu Twin Peaks.

Vrchol přišel v polovině října, kdy Trump v obci Oaks v Pensylvánii zavelel: „Už se nevěnujme otázkám. Poslouchejme hudbu. Pusťme si hudbu. Kdo sakra chce poslouchat otázky, co?“ Následujících čtyřicet minut se vlnil do rytmu v doprovodu budoucí ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemové.

Po Trumpově drtivém vítězství ve volbách si taneček osvojila řada amerických sportovců. Jako první se osmělil hráč amerického fotbalu Nick Bosa, který tak společně s několika spoluhráči oslavil úspěšný defenzivní zákrok v zápasu San Francisco 49ers s Tampou Bay Buccaneers.

Po zápase se ho reportéři ptali, co ho k tomu inspirovalo. „Myslím, že odpověď znáte. Kluci z týmu mě k tomu ponoukali, byla to sranda,“ reagoval. Bosa vyjádřil Trumpovi podporu ještě před volbami, na jedné z tiskových konferencí si oblékl kšiltovku s heslem Make America Great Again, od vedení NFL si za to vysloužil pokutu přes jedenáct tisíc dolarů.

V sobotu na akci UFC 309 Trumpův taneček v rámci oslav využil nezničitelný šampion v těžké váze Jon Jones, který předtím drtivým kopem do břicha zdemoloval Stipea Miocice. Po oslavě ukázal prstem ven z oktagonu, budoucí americký prezident jeho dominantní výkon totiž sledoval přímo v hale, nepřekvapivě v doprovodu Elona Muska.

George @BehizyTweets WOW! After viciously DESTROYING his opponent, Jon Jones did the iconic Trump YMCA dance and gave the president a thumbs up👍



Jones & Trump = GOATs https://t.co/VBZps1f4rY oblíbit odpovědět

„Jsem vděčný, že dorazil prezident Spojených států! Moc a moc děkuju. Ježíš vás všechny miluje. USA! USA!“ vyvolával Jones. „Jsem pyšný, že jsem pravým americkým a křesťanským šampionem.“ Pak si s Trumpem podal ruku a nechal ho pózovat s pásem pro šampiona.

Tančí všichni sportovci

Jones, jak to tak vypadá, spustil lavinu. V nedělní sérii utkání NFL tanec předvedl třeba Za’Darius Smith z týmu Detroit Lions, Brock Bowers z Las Vegas Raiders a Calvin Ridley z Tennessee Titans. „Dělají to všichni, v sobotu jsem koukal na UFC a tam takhle tancoval i Jon Jones, přišlo mi to cool,“ vysvětlil Bowers.

Zahanbit se nenechala ani britská golfistka Charley Hullová, která taneční kroky předvedla při nástupu na turnaji The ANNIKA ve floridském klubu Pelican Golf. V pondělí se přidal hráč v zámoří méně populární podoby fotbalu Christian Pulisic, který si zatančil po výhře Spojených států nad Jamajkou. Krátce po utkání však ubezpečil, že „nešlo o politický tanec“. „Bylo to čistě pro zábavu,“ dodal.

Zámořská média vidí v současném fenoménu velký posun oproti minulosti, kdy se američtí sportovci zasahování do politiky spíše vyhýbali. „Vypadá to, že v Trumpově éře jsme se konečně dostali z období, kdy musel každý držet hubu a krok, teď je pro sportovce dobré o politice mluvit,“ míní expertka stanice Fox News a politická konzultantka Jessica Tarlovová.