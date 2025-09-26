Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho palubě zvedá směrem ke své manželce ukazováček a Melania v reakci odmítavě kývá hlavou.
Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melanie Trumpová po návratu z Valného shromáždění OSN ve Washingtonu D.C. (25. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump na eskalátoru v OSN (23. září 2025)
Z Valného shromáždění OSN v New Yorku, kde se pár potýkal s nefunkčním eskalátorem a Trumpovi nefungovalo čtecí zařízení, se prezidentský pár nevrátil do Bílého domu v nejlepší náladě.

Údajná hádka mezi americkým prezidentem a první dámou rozproudila spekulace o možné příčině. Není to poprvé, kdy média zaznamenávají možné napětí mezi manželi.

Zároveň se nicméně mluví i o zvyšujícím se vlivu Trumpové na svého manžela. „Trumpova nedávná golfová návštěva Velké Británie podtrhla pocit, že první dáma má na svého manžela největší vliv, a úředníci kolem Trumpa se tomu hodlají přizpůsobit,“ píše v této souvislosti britský list The Guardian.

„Lidé kolem Trumpa věří, že za Trumpovým nedávným obratem, kdy prohlásil, že Palestinci v Gaze hladoví, stála Melania. Prezident přiznal, že to byla jeho manželka, kdo řekl, že Vladimir Putin možná nemluvil upřímně o tom, že chce mírovou dohodu na Ukrajině.“

Není jasné, co za údajnou pří stálo. Bílý dům se zatím k incidentu nevyjádřil. Je ale možné, že šlo o další neshodu mezi manželi, která by se mohla týkat dění ve Valném shromáždění, po jehož návštěvě se tato hádka odehrála.

„Možná mě někteří lidé vnímají jen jako manželku prezidenta, ale já stojím na vlastních nohou, jsem nezávislá. Mám své vlastní názory. Mám své vlastní „ano“ a „ne“. Ne vždy souhlasím s tím, co můj manžel říká nebo dělá, a to je v pořádku,“ prohlásila nedávno Trumpová v rozhovoru pro pořad Fox & Friends. „Dávám mu rady a někdy mě poslouchá, někdy ne, a to je v pořádku,“ dodala.

Sabotáž, zuřil Trump kvůli nefungujícímu eskalátoru v OSN

Prezidentské páry jsou často středem pozornosti. Nedávno se podobnému zájmu „těšil“ také francouzský prezident Emmanuel Macron a první dáma Brigitte Macronová. V květnu letošního roku uštědřila manželovi políček při výstupu z letadla ve Vietnamu.

Americký prezident poté nabízel svému francouzskému protějšku rady v přímém přenosu. „Objevilo se video, na kterém první dáma Francie uhodila svého manžela Emmanuela Macrona,“ zeptal se tehdy prezidenta korespondent Fox News Peter Doocy. „Máte nějaké manželské rady pro světové lídry?“

„Ujistěte se, že dveře zůstanou zavřené,“ odpověděl tehdy šéf Bílého domu a dodal, že s Macronovými mluvil.

