Muž, který nechával znásilňovat svou ženu, se proti trestu 20 let neodvolal

Francouz Dominique Pelicot, který dostal 20 let vězení za to, že po řadu let nechal desítkami mužů znásilňovat svou omámenou manželku, se proti trestu neodvolá. Podle agentur AFP a Franceinfo to v pondělí oznámila jeho advokátka. Informaci potvrdila i prokuratura, podle které se odvolala třetina z 51 obžalovaných a odsouzených v prosinci.