Rakouští záchranáři pomáhali čtveřici českých běžkařů. Ti neměli vhodné vybavení

Padesátiletý muž se ve čtvrtek dopoledne vypravil na výlet na běžkách s dcerami ve věku 17 a 21 let a s 22letým přítelem starší dívky.
Asi sto výškových metrů pod vrcholem 1878 metrů vysokého Dürrensteinu ale podle policie dívky zpanikařily ve strmých úsecích a jejich otec přivolal pomoc.
Záchrannou akci komplikovalo nepříznivé počasí a vysoká vrstva čerstvého sněhu. Osmnáct záchranářů a policistů ke čtveřici dorazilo ve čtvrtek kolem 23. hodiny. Sestupovali přes dvě horské chaty a jednu osobu museli část cesty nést. Dnes kolem 02:30 všichni dorazili do výchozího bodu.
Záchranáři nyní zjišťují, zda je možné, aby si od běžkařů z Česka nechali záchrannou akci proplatit. Poukazují na to, že špatně naplánovali trasu i čas výletu a neměli potřebné vybavení.