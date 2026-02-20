Rakouští záchranáři pomáhali čtveřici českých běžkařů. Ti neměli vhodné vybavení

Rakouští záchranáři pomáhali v Alpách českému běžkaři s panikařícími dcerami

  11:39
Záchranáři v Dolních Rakousech v noci na pátek pomáhali čtyřem běžkařům z Česka, kteří uvázli v horách pod vrcholem Dürrenstein v okresu Scheibbs. S odvoláním na policii o tom informuje agentura APA. Podle ní běžkaři neměli potřebné vybavení ani naplánovanou trasu, navíc záchranou akci zkomplikovalo počasí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Padesátiletý muž se ve čtvrtek dopoledne vypravil na výlet na běžkách s dcerami ve věku 17 a 21 let a s 22letým přítelem starší dívky.

Asi sto výškových metrů pod vrcholem 1878 metrů vysokého Dürrensteinu ale podle policie dívky zpanikařily ve strmých úsecích a jejich otec přivolal pomoc.

Záchrannou akci komplikovalo nepříznivé počasí a vysoká vrstva čerstvého sněhu. Osmnáct záchranářů a policistů ke čtveřici dorazilo ve čtvrtek kolem 23. hodiny. Sestupovali přes dvě horské chaty a jednu osobu museli část cesty nést. Dnes kolem 02:30 všichni dorazili do výchozího bodu.

Záchranáři nyní zjišťují, zda je možné, aby si od běžkařů z Česka nechali záchrannou akci proplatit. Poukazují na to, že špatně naplánovali trasu i čas výletu a neměli potřebné vybavení.

