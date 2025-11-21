DOKUMENT: Americký mírový plán pro ukončení války na Ukrajině bod po bodu

Nabízíme k přečtení celé znění nového amerického plánu o 28 bodech na dosažení míru mezi Ruskem a Ukrajinou, o kterém bude výhledově jednat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zveřejnily jej některé zahraniční zpravodajské weby. Podle Bílého domu je plán dobrý pro Rusko i pro Ukrajinu.

Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj | foto: Koláž iDNES.cz

1. Bude potvrzena suverenita Ukrajiny.

2. Mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropou bude uzavřena komplexní a úplná dohoda o neútočení. Všechny nejasnosti z posledních 30 let budou považovány za vyřešené.

3. Očekává se, že Rusko nenapadne sousední země a NATO se nebude dále rozšiřovat.

4. Proběhne dialog mezi Ruskem a NATO, zprostředkovaný Spojenými státy, s cílem vyřešit všechny bezpečnostní otázky a vytvořit podmínky pro deeskalaci, aby byla zajištěna globální bezpečnost a zvýšily se příležitosti pro spolupráci a budoucí hospodářský rozvoj.

5. Ukrajina obdrží spolehlivé bezpečnostní záruky.

6. Počet příslušníků Ozbrojených sil Ukrajiny bude omezen na 600 000 osob.

7. Ukrajina souhlasí se zakotvením v ústavě, že nevstoupí do NATO, a NATO souhlasí se zahrnutím ustanovení do svých stanov, že Ukrajina nebude v budoucnu přijata.

8. NATO souhlasí s tím, že nebude umisťovat vojska na Ukrajinu.

9. Evropské stíhačky budou umístěny v Polsku.

10. Záruka USA:

- USA obdrží za záruku kompenzaci.

- Pokud Ukrajina napadne Rusko, záruku ztratí.

- Pokud Rusko napadne Ukrajinu, kromě rozhodné koordinované vojenské reakce budou obnoveny všechny globální sankce, zrušeno uznání nového území a všechny ostatní výhody této dohody.

- Pokud Ukrajina bezdůvodně odpálí raketu na Moskvu nebo Petrohrad, bezpečnostní záruka bude považována za neplatnou.

11. Ukrajina má nárok na členství v EU a obdrží krátkodobý preferenční přístup na evropský trh po dobu, kdy bude tato otázka posuzována.

12. Silný globální balíček opatření pro obnovu Ukrajiny, zahrnující mimo jiné:

a. Vytvoření Fondu pro rozvoj Ukrajiny pro investice do rychle rostoucích odvětví, včetně technologií, datových center a umělé inteligence.

b. Spojené státy budou spolupracovat s Ukrajinou na společné obnově, rozvoji, modernizaci a provozu ukrajinské plynárenské infrastruktury, včetně plynovodů a úložišť.

c. Společné úsilí o rehabilitaci válkou zasažených oblastí pro obnovu, rekonstrukci a modernizaci měst a obytných oblastí.

d. Rozvoj infrastruktury.

e. Těžba nerostů a přírodních zdrojů.

f. Světová banka vypracuje speciální finanční balíček pro urychlení tohoto úsilí.

13. Rusko bude znovu integrováno do globální ekonomiky:

a. Zrušení sankcí bude projednáno a dohodnuto postupně a případ od případu.

b. Spojené státy uzavřou dlouhodobou dohodu o hospodářské spolupráci pro vzájemný rozvoj v oblastech energetiky, přírodních zdrojů, infrastruktury, umělé inteligence, datových center, projektů těžby vzácných zemin v Arktidě a dalších vzájemně prospěšných korporátních příležitostí.

c. Rusko bude pozváno k opětovnému připojení ke skupině G8.

14. Zmrazené prostředky budou použity takto:

- 100 miliard dolarů ze zmrazených ruských aktiv bude investováno do úsilí pod vedením USA na obnovu a investice na Ukrajině. USA získají 50 % zisků z tohoto podniku. Evropa přidá 100 miliard dolarů na zvýšení objemu investic dostupných pro rekonstrukci Ukrajiny. Zbytek zmrazených ruských prostředků bude investován do samostatného americko-ruského investičního nástroje, který bude realizovat společné projekty ve specifických oblastech. Tento fond bude zaměřen na posílení vztahů a zvýšení společných zájmů, aby se vytvořila silná motivace nevrátit se ke konfliktu.

15. Bude zřízena společná americko-ruská pracovní skupina pro bezpečnostní otázky, která bude podporovat a zajišťovat dodržování všech ustanovení této dohody.

16. Rusko zakotví v zákoně svou politiku neútočení vůči Evropě a Ukrajině.

17. Spojené státy a Rusko se dohodnou na prodloužení platnosti smluv o nešíření a kontrole jaderných zbraní, včetně smlouvy START I.

18. Ukrajina souhlasí s tím, že bude nejaderným státem v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní.

19. Záporožská jaderná elektrárna bude spuštěna pod dohledem MAAE a vyrobená elektřina bude rozdělena rovným dílem mezi Rusko a Ukrajinu – 50:50.

20. Obě země se zavazují zavést ve školách a společnosti vzdělávací programy zaměřené na podporu porozumění a tolerance odlišných kultur a na odstranění rasismu a předsudků:

a. Ukrajina přijme pravidla EU týkající se náboženské tolerance a ochrany jazykových menšin.

b. Obě země se dohodnou na zrušení všech diskriminačních opatření a zaručení práv ukrajinských a ruských médií a vzdělávání.

c. Veškerá nacistická ideologie a činnosti musí být odmítnuty a zakázány.

21. Území:

a. Krym, Luhansk a Doněck budou uznány jako de facto ruské, a to i Spojenými státy.

b. Cherson a Záporoží budou „zmrazeny“ podél kontaktní linie, což bude znamenat de facto uznání podél kontaktní linie.

c. Rusko se vzdá dalších dohodnutých území, která kontroluje mimo těchto pět regionů.

d. Ukrajinské síly se stáhnou z části Doněcké oblasti, kterou v současné době kontrolují, a tato zóna stažení bude považována za neutrální demilitarizovanou nárazníkovou zónu, mezinárodně uznanou jako území patřící Ruské federaci. Ruské síly do této demilitarizované zóny nevstoupí.

22. Po dohodě o budoucích územních uspořádáních se Ruská federace i Ukrajina zavazují, že tato uspořádání nezmění silou. Žádné bezpečnostní záruky nebudou platit v případě porušení tohoto závazku.

23. Rusko nebude bránit Ukrajině v používání řeky Dněpr pro komerční aktivity a budou dosaženy dohody o volné přepravě obilí přes Černé moře.

24. Bude zřízen humanitární výbor k řešení nevyřešených otázek:

a. Všichni zbývající vězni a těla budou vyměněni na základě „všichni za všechny“.

b. Všichni civilní zadržení a rukojmí budou vráceni, včetně dětí.

c. Bude zaveden program pro znovusjednocení rodin.

d. Budou přijata opatření ke zmírnění utrpení obětí konfliktu.

25. Ukrajina uspořádá volby do 100 dnů.

26. Všechny strany zapojené do tohoto konfliktu obdrží plnou amnestii za své činy během války a souhlasí s tím, že v budoucnu nebudou vznášet žádné nároky ani posuzovat žádné stížnosti.

27. Tato dohoda bude právně závazná. Její provádění bude monitorovat a zaručovat Mírová rada, v jejímž čele stojí prezident Donald J. Trump. Za porušení budou uvaleny sankce.

28. Jakmile všechny strany s tímto memorandem souhlasí, vstoupí v platnost okamžité příměří poté, co se obě strany stáhnou na dohodnuté body, aby zahájily realizaci dohody.

Následky ruského vzdušného útoku na Charkov (1. října 2025)
Zraněná obyvatelka Záporoží po ruském vzdušném útoku (28. září 2025)
Následky ruského vzdušného útoku na Kyjev (28. září 2025)
Východní Ukrajina. Ruský raketomet Uragan na záběrech ruského ministerstva obrany (29. září 2025)
347 fotografií
