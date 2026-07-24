Ředitel FIB a šéf čínské policie se dohodli na prohloubení spolupráce

„Obě strany by měly vést konstruktivnější dialog na základě vzájemného respektu a prohloubit praktickou spolupráci v boji proti celé řadě trestných činností,“ řekl Wang.
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Čína a USA by měly být partnery, shodli se Trump a Si. Americký prezident dostal varování
Čínské a americké orgány činné v trestním řízení v poslední době několikrát spolupracovaly v oblastech jako je repatriace přistěhovalců bez povolení k pobytu, boj proti drogám, telekomunikačním a kybernetickým podvodům neboj proti praní špinavých peněz.
Tato spolupráce vychází z jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem, uvedlo čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti.
Resort ve čtvrtek uvedl, že americkým úřadům předal amerického uprchlíka hledaného za závažné násilné trestné činy, včetně podezření z vraždy manželky a sexuálního napadení mladé dívky.
USA o několik dní dříve do Pekingu vydaly uprchlíka obviněného z únosu a vraždy Číňanů v zahraničí, což Peking označil za „nejnovější úspěch“ při naplňování shody obou prezidentů.
Patel navštívil Peking také loni v listopadu, aby projednal otázky týkající se drogy fentanylu a vymáhání práva. Stalo se tak v návaznosti na loňské říjnové setkání obou prezidentů, kteří se domluvili na spolupráci v boji proti obchodu s fentanylem.
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Konec starých časů. Ekonomiky USA a Číny se vydaly každá jiným směrem
Spojené státy se od konce 90. let minulého století potýkají s takzvanou opioidovou krizí v podobě nadužívání návykových léků proti bolesti a nelegálních drog, jako je heroin nebo fentanyl. Ten už v USA podle letošní květnové zprávy agentury agentury Reuters v počtu případů předávkování předčil heroin a opioidy na předpis.
Washington přitom v minulosti opakovaně kritizoval Peking, že nedokázal zastavit dodávky chemikálií používaných v USA k výrobě fentanylu.
Trump a Si, kteří se setkali také letos v polovině května v Pekingu, by měli podle médií znovu jednat ve Washingtonu 24. září. Čínská strana tuto informaci dosud nepotvrdila.