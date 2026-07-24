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Ředitel FIB a šéf čínské policie se dohodli na prohloubení spolupráce

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  21:27
Setkání ředitele FBI Kashe Patela a čínského ministra veřejné bezpečnosti Wang...

Setkání ředitele FBI Kashe Patela a čínského ministra veřejné bezpečnosti Wang Siao-chunga v čínském hlavním městě Pekingu. (24. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Si Ťin-pching se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu (14....
editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu...
Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v...
Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v...
40 fotografií
Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel se při páteční schůzce s nejvyšším čínským policejním šéfem v Pekingu Wang Siao-chungem dohodl na prohloubení spolupráce obou zemí při vymáhání práva. Setkání navazovalo na dvě nedávné repatriace uprchlíků mezi Spojenými státy a Čínou, které nemají uzavřenou smlouvu o vydávání.

„Obě strany by měly vést konstruktivnější dialog na základě vzájemného respektu a prohloubit praktickou spolupráci v boji proti celé řadě trestných činností,“ řekl Wang.

Čína a USA by měly být partnery, shodli se Trump a Si. Americký prezident dostal varování

Čínské a americké orgány činné v trestním řízení v poslední době několikrát spolupracovaly v oblastech jako je repatriace přistěhovalců bez povolení k pobytu, boj proti drogám, telekomunikačním a kybernetickým podvodům neboj proti praní špinavých peněz.

Tato spolupráce vychází z jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem, uvedlo čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti.

Setkání ředitele FBI Kashe Patela a čínského ministra veřejné bezpečnosti Wang Siao-chunga v čínském hlavním městě Pekingu. (24. července 2026)
Si Ťin-pching se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu (14. května 2026)
editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu ve Washingtonu. (16. září 2025)
Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu. (14. května 2026)
40 fotografií

Resort ve čtvrtek uvedl, že americkým úřadům předal amerického uprchlíka hledaného za závažné násilné trestné činy, včetně podezření z vraždy manželky a sexuálního napadení mladé dívky.

USA o několik dní dříve do Pekingu vydaly uprchlíka obviněného z únosu a vraždy Číňanů v zahraničí, což Peking označil za „nejnovější úspěch“ při naplňování shody obou prezidentů.

Patel navštívil Peking také loni v listopadu, aby projednal otázky týkající se drogy fentanylu a vymáhání práva. Stalo se tak v návaznosti na loňské říjnové setkání obou prezidentů, kteří se domluvili na spolupráci v boji proti obchodu s fentanylem.

Konec starých časů. Ekonomiky USA a Číny se vydaly každá jiným směrem

Spojené státy se od konce 90. let minulého století potýkají s takzvanou opioidovou krizí v podobě nadužívání návykových léků proti bolesti a nelegálních drog, jako je heroin nebo fentanyl. Ten už v USA podle letošní květnové zprávy agentury agentury Reuters v počtu případů předávkování předčil heroin a opioidy na předpis.

Washington přitom v minulosti opakovaně kritizoval Peking, že nedokázal zastavit dodávky chemikálií používaných v USA k výrobě fentanylu.

Trump a Si, kteří se setkali také letos v polovině května v Pekingu, by měli podle médií znovu jednat ve Washingtonu 24. září. Čínská strana tuto informaci dosud nepotvrdila.

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