Hrozí nový závod ve zbrojení. Brzy vyprší dohoda START, varovala Moskva

12:55 , aktualizováno 12:55

Rusku a Spojeným státům už nezbývá dostatek času na to, aby vypracovaly novou smlouvu, která by nahradila nynější dohodu o omezení strategických útočných zbraní START. V pátek to podle agentury Interfax uvedlo ruské ministerstvo zahraničí.