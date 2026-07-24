Válka zase bude, je to jen otázka času. Takovou obavu vyslovil předevčírem můj známý Idan poté, co byl u Tel Avivu svědkem, jak s velkým hlukem startuje jedno americké armádní letadlo za druhým.
Asi třicet jich po prvním ostrém konfliktu s Íránem ve snaze zničit jeho jaderný program zůstalo na rampách na mezinárodním letišti u Tel Avivu. Probíhala jednání, aby byla „zaparkována“ jinde, protože se musí seškrtat některé prázdninové lety. Jenže vývoj byl v uplynulých dvou týdnech takový, že počet amerických letadel, hlavně těch pro doplňování paliva, se v Izraeli zvýšil.